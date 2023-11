Grazer Sportclub Holding Graz siegt gegen ASV Gösting nach starker Aufholjagd

Details Samstag, 04. November 2023 21:34

Grazer Sportclub Holding Graz drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen ASV Gösting. Der Gast beendet die Herbstrunde auf dem vorletzten Platz der Tabelle.

Zur Pause führte der Gast überrschend mit 1:0

Das Spiel begann mit einigen frühzeitigen Chancen, wobei der ASV Gösting schon in der ersten Minute die erste Möglichkeit hatte, die jedoch vom aufmerksamen Lukas Reitbauer im Tor des Grazer Sportclubs vereitelt wurde. Das Spiel wurde durch schwierige Bedingungen aufgrund von anhaltendem Regen beeinflusst, was die Kontrolle des Balls erschwerte. Dennoch zeigten beide Teams Entschlossenheit, die Partie zu gewinnen.

In der 18. Minute sahen die 300 Zuschauer in der Gruabn, wie Nöstlthaller die bisher größte Chance des Spiels für den Grazer Sportclub hatte, aber der Torwart des ASV Gösting, Marcel Dvekar, beeindruckend rettete.

Das Spiel nahm eine unerwartete Wendung in der 25. Minute, als Muamer Tarhan von ASV Gösting nach einer Verteidigungspanne des Grazer Sportclubs das 0:1 erzielte. Der ASV Gösting ging in Führung, und die Gäste jubelten über den Treffer.

Schöner Schuss von Pleschgatternig, trifft die Latte Fabio Valente, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete mit einem Pausenstand von 0:1, und die Gastgeber waren entschlossen, in der zweiten Halbzeit zurückzuschlagen.

Mit Wiederbeginn sucht der GSC die Wende und gewinnt am Ende mit 4:1

Die zweite Halbzeit begann furios, als Henrik Nöstlthaller in der 48. Minute einen schönen Treffer erzielte und den Ausgleich herstellte.

In der 54. Minute zeigte Henrik Nöstlthaller erneut seine Klasse und erzielte ein weiteres Tor für den Grazer Sportclub, das ihnen die 2:1-Führung brachte.

Trotz mehrerer Chancen konnte der Grazer Sportclub die Führung nicht ausbauen. Immer wieder wurde das Tor knapp verfehlt oder der Pfosten getroffen.

Plattner macht sein 22. Tor in der Hinrunde

In der Schlussphase des Spiels zeigte der Grazer Sportclub seine Entschlossenheit, das Ergebnis zu sichern. In der 77. Minute erzielte Kapitän Tobi Plattner ein weiteres Saisontor, und die Führung wurde auf 3:1 ausgebaut. Plattner hält nun bei 22 Toren in dieser Saison.

Der ASV Gösting versuchte, sich zurückzukämpfen, musste jedoch noch ein weiteres Tor in der 89. Minute hinnehmen, als der Grazer Sportclub durch Jonas Müller auf 4:1 erhöhte.

Das Spiel endete schließlich mit einem klaren Sieg für den Grazer Sportclub Holding Graz, der nach einer starken Aufholjagd das Spiel dominierte. Mit diesem Sieg konnten sie ihre gute Position in der Gebietsliga festigen.

So steht es um Gösting und den GSC - jetzt geht es in die Winterpause

Im letzten Match der Hinrunde tat Grazer SC etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz sechs. Mit 34 geschossenen Toren gehört Grazer Sportclub Holding Graz offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. Mit dem Sieg baute man die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holten die Grazer sieben Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen.

Mit 44 Gegentreffern hat ASV Gösting schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,38 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel.

Gösting muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von ASV Gösting alles andere als positiv. Die Not von Gösting wird immer größer. Gegen Grazer Sportclub Holding Graz verlor ASV Gösting bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt Grazer Sportclub dann im nächsten Spiel SV Hausmannstätten, während Gösting einen Tag später bei JSV RB Mariatrost antritt.

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Daniel Grössing, Michael Spielberger, Sebastian Schweiger - Sandro Pleschgatternig, Nico Meyer, Patrick Gröbl - Henrik Nöstlthaller, Tobias Andreas Plattner (K)



Ersatzspieler: Valentin Tenner, Maximilian Hofmeister, Nick Kostrzewa, Jonas Müller, Vlad Costea, Matthias Christian Buchacher



Trainer: Leonhard Lang

ASV Gösting: Marcel Dvekar - Suleyman Khelali, Zulal Odjoski, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Pejo Tomazic - Georg Holzmann (K), David Reiner, Stjepan Majic, Genc Buqa - Valentine Onyeka Ashien, Muamer Tarhan



Ersatzspieler: Mechmet Akkan, Enes Köse, Yllnor Limoni, Mihael Tkalcic, Ali Heidari



Trainer: Zulal Odjoski Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Grazer Sportclub Holding Graz – ASV Gösting, 4:1 (0:1)

90 Jonas Mueller 4:1

78 Tobias Andreas Plattner 3:1

53 Henrik Noestlthaller 2:1

47 Henrik Noestlthaller 1:1

25 Muamer Tarhan 0:1

