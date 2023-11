Hausmannstätten verliert Spitzenspiel bei USV Vasoldsberg - drei Platzverweise im Klassiker

Details Samstag, 04. November 2023 22:30

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das USV Vasoldsberg mit 1:0 gegen Hausmannstätten gewann. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Die Formkurve des HSV zeigt aktuell nach unten. Da kommt die Winterpause für das Team von Trainer Rastl wohl zum richtigen Zeitpunkt.

Vasoldsberg kommt immer besser in Form und besiegt auch Hausmanstätten

Früher Platzverweis für Hofer und ein Rückstand für den Aufstiegsaspiranten aus Hausmannstätten

Es entwickelte sich auf tiefem Boden ein umkämpftes Spiel. Bereits nach drei Minuten kamen die Hausherren mit einem Kopfball zur ersten Gelegenheit in diesem Spitzenspiel der Liga.

SV Hausmannstätten schwächte sich schon früh, als Oliver Hofer mit der Ampelkarte nach Foulspiel des Feldes verwiesen wurde (33.). Es war die 40. Minute, als Dominik Gietl vor über 350 Fans einen Treffer per Elfmeter für Vasoldsberg sicherstellte.

Tor, Toor, Tooor für Union SV Vasoldsberg zum 1:0 Dominik Gietl verzögert, Torwart hat die Ecke aber er war zu gut geschossen. Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Mit einem Tor Vorsprung für die Gastgeber ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Zwei weiter Platzverweise im zweiten Durchgang und ein Heimsieg

Die Partie wurde in diesem Klassiker nun zunehmend hektischer. Der eingewechselte Dieter Elsneg sorgte für Druck, es gelang jedoch nicht Keeper Andre Gloggnitzer zu überwinden. Das Spiel litt nun zunehmend am tiefen Geläuf. Hausmannstätten versuchte auf den Ausgleich zu drängen, dieser fiel jedoch nicht mehr. Die Verlängerung hatte es dann aber noch in sich. Zunächst wurde Helmut Prisching auf der Bank nach einer Beleidigung mit einer glatten roten Karte verwiesen.

Kurz darauf zog Domagoj Pokupic bei einem Angriff der Gastgeber die Notbremse und wurde ebenfalls vom Platz gestellt.

Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Schweige das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Union SV Vasoldsberg brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

So steht es um die beiden Teams - jetzt geht es in die Winterpause

USV Vasoldsberg schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz drei.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt Hausmannstätten den vierten Platz in der Tabelle ein. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Gäste. Insgesamt erst zehnmal gelang es dem Gegner den HSV zu überlisten.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein. Mit insgesamt 26 Zählern befindet sich Vasoldsberg voll in der Spur. Die Formkurve von Hausmannstätten dagegen zeigt nach unten.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt Union SV Vasoldsberg dann im nächsten Spiel SV Gratwein-Straßengel, während SV Hausmannstätten einen Tag zuvor bei Grazer Sportclub Holding Graz antritt.

Vasoldsberg: Andre Gloggnitzer, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Samuel Konrad, Patrick Zechner, Florian Kraxner, Matthias Gross, Marco Daniel Zrim, Fabian Stöckler, Tobias Stückler, Simon Sixt



Ersatzspieler: Patrick Lieschnegg, Josef Kraxner, David Ranftl, Rafael Ruban



Trainer: Christian Binder

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Kevin Lenz, Domagoj Pokupic, Oliver Hofer, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, Florian Ferk, Nicolas Marinka, Amar Alibegic - Diego Wendel De Souza Silva



Ersatzspieler: Clemens Froschauer Wieser, Philipp-Luca Hofmaier, Alexander Zimmermann, Sebastian Totter, Dieter Elsneg, Clemens Münzer Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Union SV Vasoldsberg – SV Hausmannstätten, 1:0 (1:0)

40 Dominik Gietl 1:0

