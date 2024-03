SV Lassnitzhöhe überrascht Stiwoll - Tabellenführer unterliegt beim Aufsteiger

Details Samstag, 16. März 2024 17:03

Obwohl USV Stiwoll auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Ligaprimus gegen SV Lassnitzhöhe eine überraschende 1:2-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Stiwoll. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Im Hinspiel hatten die Gäste keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Der Aufsteiger hat immer öfter Grund zum Jubeln

Vor der Pause mehr Spielanteile für den Tabellenführer

Der Herbstmeister sollte gewarnt gewesen sein, die Gastgeber kamen im Herbst zunehmend in Form und etablierte sich immer weiter in der Liga. So ging der Favorit auch engagiert in diese Partie und beherrschte Lassnitzhöhe vor der Pause.

In der 29. Minute ging USV Stiwoll dann auch in Führung. Der Tabellenführer eroberte den Ball im Mittelfeld, spielte einen präzisen Lochpass in die Schnittstelle und Königshofer erzielte das 1:0 aus Sicht der Gäste.

In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der knappen Führung für Stiwoll.

Lassnitzhöhe dreht die Partie und holt drei Punkte

Pajtim Hoti versenkte den Ball in der 54. Minute über Keeper Stoimaier im Netz von USV Stiwoll. Das 2:1 von SV Lassnitzhöhe bejubelte David Kossits (67.) mit einem platzierten Schuss ins lange Eck. Stiwoll versteckte sich auch in der 2. Halbzeit nicht und kam alleine durch Matthias Krienzer zu drei guten Gelegenheiten.

In der 74.Minute wurde Clemens Wilfling für die Heimmannschaft eingewechselt und noch vor dem Abpfiff nach wiederholtem Foulspiel vom Platz gestellt.

Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte der Gastgeber schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die drei Punkte brachten für SV Lassnitzhöhe keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Vier Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat SV Lassnitzhöhe derzeit auf dem Konto. Man stabilisiert sich als Aufsteiger und festigt die Position in der Gebietsliga.

Nach 14 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Stiwoll 32 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 39 Treffern stellt USV Stiwoll den besten Angriff der Gebietsliga Mitte, jedoch kam dieser gegen SV Lassnitzhöhe zum Zug und holte keine weiteren Punkte.

SV Lassnitzhöhe tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei Askö Murfeld an. Einen Tag später empfängt Stiwoll zum Spitzenspiel Sportunion Semriach.

Stimme zum Spiel

Hannes Stockklauser - SV Lassnitzhöhe

"Das war eine tolle kämpferische Leistung. Zuhause sind wir mittlerweile eine Macht, da kämpft jeder Spieler für den anderen. Ja, Stiwoll hatte gute Chancen, aber so ist halt der Fußball - wir haben eine tolle Moral, das ist die Stärke vom SV lassnitzhöhe!"

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Oliver Liebmann, Max Raitmayer - Lorenz Huber, Karim Ahmed - Pajtim Hoti, Daniel Brugger, David Kossits, Hannes Stockklauser, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Valentin Tenner, Laurence Fahrner, Martin Jandl, David Paul Jandl, Luca Taurer, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Christoph Marchel, Markus Kraxner, Martin Lackner, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Sergio Riedl - Pascal Neger, Fabio Königshofer, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl



Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Jan Kriegl, Lukas Kern, Jakob Prettenthaler, Leon Krienzer, Jürgen Kraxner



Trainer: Werner Riedl Bericht und Fotos Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe – USV Stiwoll, 2:1 (0:1)

67 David Kossits 2:1

54 Pajtim Hoti 1:1

29 Fabio Koenigshofer 0:1

