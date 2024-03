SU Semriach gewinnt Torfestival - Tag der offenen Tür in Lieboch mit zehn Treffern

Details Samstag, 16. März 2024 18:40

Sportunion Raiffeisenbank Semriach errang am Samstag einen 6:4-Sieg über SV Schwarz-Weiß Lieboch. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Sportunion Raiffeisenbank Semriach heißen konnte. Schnell sah es auch danach aus, aber es wurde noch richtig spannend. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:0 auf das Konto von SU Semriach gegangen.

Keeper Peer musste vier Gegentore hinnehmen und konnte sich trotzdem über drei Punkte freuen

Nach einer guten Viertelstunde führte Semriach mit 4:0

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Tabellenprimus bereits in Front. Darijo Biscan markierte in der vierten Minute die Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Marco Suchy (8.). Mit dem 3:0 von Kerim Erdem für Semriach war das Spiel eigentlich schon entschieden (10.). Alle drei Treffer entstanden aus der Folge von Standards.

Mit dem 4:0 durch Suchy schien die Partie bereits in der 19. Minute mit Sportunion Raiffeisenbank Semriach einen sicheren Sieger zu haben.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 0:4:(9) Marco Suchy nach einem fatalen Fehler der Innenverteidigung m05ritz, Ticker-Reporter

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SV SW Lieboch das 1:4 (41.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Suchy seinen dritten Treffer nachlegte (44.). Nun führte die Zechner Truppe mit 5:1. Zur Halbzeit blickte SU Semriach auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte - da sollte nichts mehr anbrennen, sollte man zumindest meinen.

Kurz vor Spielende war die Führung auf ein 5:4 geschmolzen

Der Regen wurde nun immer stärker und Leon Budimir beförderte das Leder zum 2:5 von SV Lieboch über die Linie (61.) - da war die Verteidigung der Gäste nicht im Bilde.

"He Jungs, WACHTS JETZT AUF!", treffender kann es Trainer Michi Zechner nicht sagen! m05ritz, Ticker-Reporter

Für das 3:5 des Heimteams zeichnete Benjamin Coric verantwortlich (75.). Als dann Torjäger Pascal Muratha tatsächlich das 4:5 erzielte, kochte es auf der Tribüne in Lieboch. Niemals hatte der Gastgeber dieses Spiel hergegeben, man kann der Rothschedl - Truppe nichts vorwerfen.

In der Nachspielzeit besserte Biscan dann aber seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Semriach erzielte. Das war dann der Endstand - 4:6 in einem unterhaltsamen Spiel.

Letzten Endes ging Sportunion Raiffeisenbank Semriach im Duell mit SV Schwarz-Weiß Lieboch als Sieger hervor, aber spanndend hat man es schon noch gemacht.

So steht es um Lieboch und Semriach - so geht es nächste Woche weiter

SV SW Lieboch führt mit 20 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SV Lieboch derzeit auf dem Konto. Die Situation bei SV Schwarz-Weiß Lieboch bleibt abwechslunsreich. Gegen SU Semriach kassierte man die zweite Niederlage in Serie.

Nach 14 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Semriach 33 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 42 Treffern stellt Sportunion Raiffeisenbank Semriach den besten Angriff der Gebietsliga Mitte. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SU Semriach zu besiegen. Man hat nunmehr die Tabellenführung erobert, da Stiwoll gegen Lassnitzhöhe verloren hat.

Am kommenden Samstag trifft SV SW Lieboch auf Union SV Vasoldsberg, Semriach spielt tags darauf gegen USV Stiwoll im Spitzenspiel der Liga.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Als Trainer möchte man solche Spieler echt nicht haben. Ich möchte auch ein Kompliment an die gegnerische Mannschaft machen. Sie haben nie aufgegeben - meine Mannschaft hat 5:1 geführt - am Ende haben wir gewonnen, das zählt. Solche Siege muss man halt auch einfahren - morgen redet niemand mehr darüber."

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Pascal Muratha, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper, Michael Kasseroler, Paul Dallago, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Pascal Dietrich, Benjamin Coric, Kilian Pobitzer, Hussein Al Darraji, Jan Traußnigg



Trainer: Wolfgang Rothschedl

Semriach SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Oliver Joel Zink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Manuel Gössler, Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Sebastian Ebner, Danijel Zivkovic, Norbert Reisenhofer



Trainer: Michael Zechner

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Schwarz-Weiß Lieboch – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 4:6 (1:5)

93 Darijo Biscan 4:6

86 Pascal Muratha 4:5

75 Benjamin Coric 3:5

61 Leon Budimir 2:5

44 Marco Suchy 1:5

41 Fabio Roexeis 1:4

19 Marco Suchy 0:4

10 Kerim Erdem 0:3

8 Marco Suchy 0:2

4 Darijo Biscan 0:1

