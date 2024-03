Abwärtstrend bei Gösting - Patrick Winter als Matchwinner für Wundschuh

Details Samstag, 23. März 2024 19:48

USV Wundschuh trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen ASV Gösting davon. Vollends überzeugen konnte Wundschuh dabei jedoch nicht. Die Gäste waren schon im Hinspiel gegen Gösting in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 5:1-Sieg eingefahren.

Winter überzeugte als Leader und erzielte auch den entscheidenen Treffer

Torlos ging es in die Kabinen zur Halbzeitpause

BeideTeams mühten sich um die drei Punkte an diesem windigen Spieltag im steirischen Fußball. Das Spiel war von Beginn an ausgeglichen und umkämpft. Ein Unterschied in der Leistung zwischen den beiden Mannschaften aus unterschiedlichen Gefilden der Tabelle war nicht auszumachen.Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Es wurde um jeden Ball gekämpft - am Ende gewinnt der Favorit

Winter - Moment im Frühjahr und der brachte drei Punkte

In der 67. Minute erzielte Patrick Winter das 1:0 für USV Wundschuh mit einem unhaltbaren Freistoß. Der Wundschuher packte seine ganze Routine aus und ließ dem ansonsten sicheren Keeper Streit-Putzi keine Chance. Das war es dann auch schon bald, Gösting versuchte irgendwie den Ausgleich zu erzielen, die Abwehr der Gäste stand weiterhin stabil.

Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Wundschuh und ASV Gösting aus.

Wenige Torchancen sahen die 100 Zuschauer in Gösting

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

47 Tore kassierte Gösting bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Mitte. Nach der Pleite rangiert das Heimteam nun unter dem Strich und nimmt die 14. Position im Tableau ein. Die Offensive von ASV Gösting zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 15 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Gösting alles andere als positiv. Die letzten Auftritte waren mager, sodass ASV Gösting nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Der Sieg über Gösting, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt USV Wundschuh von Höherem träumen. Mit dem Sieg knüpfte USV Wundschuh an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Wundschuh neun Siege und ein Remis für sich, während es nur fünf Niederlagen setzte. Wundschuh ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Samstag trifft ASV Gösting auf SV Weinitzen, USV Wundschuh spielt tags zuvor gegen SV Hausmannstätten.

Stimme zum Spiel

Patrick Winter - USV Wundschuh

"Es war ein ausgeglichenes Spiel mit mehr Spielanteilen für meine Mannschaft. Die Jungs aus Gösting hatten aber ihre Phasen. Die haben wir überstanden - im Endeffekt war der Sieg für mich verdient in einem Spiel mit wenigen Torchancen!"

ASV Gösting: Stefan Streit-Putzi - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Jean-Claude Koffi, Pejo Tomazic - Georg Holzmann (K), Tomislav Pinjusic, Tevfik Yalcin, Genc Buqa, Islam Avci - Valentine Onyeka Ashien



Ersatzspieler: Milan Krizanac, Mark Siklosi, Sayed Mosavi, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Stjepan Majic, Adonis Sveqla



Trainer: Zulal Odjoski

Wundschuh: Stefan Hofer - Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, Vlad Lung, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Jürgen Lesiak - Hamed Jukic, Patrick Winter (K)



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Marcel Taibinger, Christopher Asenov, David Baumgartner, Rene Schuster



Trainer: Mario Freidl Bericht Florian Kober Fotos Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – USV Wundschuh, 0:1 (0:0)

67 Patrick Winter 0:1

