Stiwoll überrollt SU Semriach vor knapp 500 Zuschauern - 6:0 im Spitzenspiel der Gebietsliga Mitte

Sportunion Raiffeisenbank Semriach ging mit 0:6 gegen USV Stiwoll unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Stiwoll den maximalen Ertrag. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von SU Semriach geendet. Der Aufsteiger schlitterte in ein Debakel.

Stiwoll feierte den Herbstmeistertitel und holte am Sonntag die Tabellenführung zurück

Schnelle Führung der Gastgeber und früher Wechsel bei den Gästen

Der Herbstmeister spielte bei diesem Spitzenspiel des Tabellenführers gegen den ersten Verfolger von Beginn an ein offensives Spiel. An diesem Tag lief es für das Team von Trainer Riedl - nach einer knappen Viertelstunde entschied Schiedsrichter Adnan auf Penalty für die Heimmannschaft und dieser ermöglichte die Führung.

Sergio Riedl stellte die Weichen für USV Stiwoll auf Sieg, als er in Minute 14 mit dem 1:0 durch diesen Strafstoß zur Stelle war.

Wenige Minuten später musste der verletzte Danijel Zivkovic vom Feld, Semriach brachte für ihn Fabian Schabauer auf den Platz. Beide Teams zeigten nun eine unterhaltsame Partie - Stiwoll zeigte sich vor dem Tor jedoch wesentlich effektiver. Bevor es in die Pause ging, hatte Matthias Krienzer noch das 2:0 des Tabellenprimus parat (42.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine.

Semriach kommt motiviert aus der Kabine - schneller Dämpfer jedoch schon nach 50 Minuten

Mit dem 3:0 durch Pascal Neger schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Stiwoll einen sicheren Sieger zu haben. In der 57. Minute schickte der Referee den Gäste Trainer Michael Zechner von Semriach mit Rot vom Platz. Wie man sich vorstellen kann - es lief nicht für den vom Erfolg verwöhnten Aufsteiger.

Stiwoll baute den Vorsprung in der 62. Minute zum 4:0 aus. USV Stiwoll schraubte das Ergebnis in der 66. Minute mit dem 5:0 in die Höhe - beide Treffer erzielte Fabio Königshofer.

Marvin Peer hatte einen harten Tag im Tor der Semriacher

Stiwoll legte in der 73. Minute zum 6:0 nach - der gerade eingewechselte Jürgen Kraxner düpierte Keeper Peer und der Endstand war hergestellt.

Letztlich fuhr USV Stiwoll einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war - für Stiwoll war es ein Match für die Geschichtsbücher und man unterstrich die Ambitionen im nächsten Jahr in der Unterliga zu spielen.

So steht es um Stiwoll und Semriach - so geht es nächste Woche weiter

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Stiwoll ist weiter auf Kurs. Mit beeindruckenden 45 Treffern stellt das Team den besten Angriff der Gebietsliga Mitte. Die bisherige Spielzeit von Stiwoll ist weiter von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt elf Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate von Stiwoll konnten sich ebenfalls sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SU Semriach 33 Zähler zu Buche. Das Rennen um die Meisterschaft in der Gebietsliga Mitte bleibt spannend und verspricht tolle Begegnungen in den nächsten Wochen.

Am kommenden Samstag trifft USV Stiwoll auf SV Schwarz-Weiß Lieboch, Semriach spielt tags zuvor gegen Askö Murfeld.

Stimme zum Spiel

MIchael Zechner - Trainer SU Semriach

"Der Sieg für Stiwoll geht in Ordnung - es war nicht unser Tag. Es war jeder Schuss ein Tor! Jetzt heißt es Mund abputzen und volle Konzentartion auf den nächsten Freitag. Da gibt es bereits die Möglichkeit auf drei Punkte!"

Aufstellungen: USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Christoph Marchel, Markus Kraxner, Martin Lackner, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Sergio Riedl - Pascal Neger, Fabio Königshofer, Matthias Krienzer (K)



Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Lukas Kern, Leon Krienzer, Jakob Krienzer, Jürgen Kraxner, Lukas Zarfl



Trainer: Werner Riedl

Semriach SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Oliver Joel Zink, Sebastian Ebner, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Manuel Gössler, Norbert Reisenhofer



Trainer: Michael Zechner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: USV Stiwoll – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 6:0 (2:0)

73 Juergen Kraxner 6:0

66 Fabio Koenigshofer 5:0

62 Fabio Koenigshofer 4:0

50 Pascal Neger 3:0

42 Matthias Krienzer 2:0

14 Sergio Riedl 1:0

