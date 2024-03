Dritte Pleite von Mariatrost in Serie - Hausmanstätten wieder auf Kurs

Details Samstag, 23. März 2024 18:26

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Hausmannst. mit 2:1 gegen Mariatrost gewann. Luft nach oben hatte SV Hausmannstätten dabei jedoch schon noch - das war aber auch dem Wetter geschuldet. Für beide Teams war es schwer bei den immer wiederkehrenden Windstößen ein geordnetes Spiel aufzuziehen. Das Hinspiel im Herbst war mit einer 0:5-Klatsche für JSV RB Mariatrost geendet.

David Sencar wurde zum Matchwinner beim 2:1 Heimsieg des HSV

Schnelle Führung für die Gäste aus Graz

Der HSV ging nach dem Auswärtssieg in der letzten Woche motiviert in die Partie. Der Gast aus Mariatrost hatte da jedoch was dagegen: Die Gäste gingen durch Fatih Erdem in der zwölften Minute in Führung.

Tor für JSV RB Mariatrost zum 0:1. Nach einem Abspielfehler in der Verteidigung spritzt Erdem dagegen und schiebt dann am Heimkeeper vorbei. Mosando321, Ticker-Reporter

Die Rastl - Elf fand zunächst keine Mittel gegen die Defensive der Gäste aus Graz. Dann aus Sicht des HSV spielte man endlich einen Angriff konsequent zu Ende und nach einer gezielten Flanke, netzte der Routinier der Gastgeber zum Ausgleich: Mariatrost musste den Treffer von David Sencar zum 1:1 hinnehmen (27.).

Fünf Minuten nach dem Ausgleich folgte schon die Führung

Florian Merovci stellte die Weichen für Hausmannstätten auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 2:1 zur Stelle war.

BÄÄÄÄMMMM! Tor, Toor, Tooor für SV Hausmannstätten zum 2:1. Doppelschlag für die Heimmannschaft! Merovci bekommt am 16er-Eck etwas Platz, visiert das lange Eck an und haut den Ball anstandslos in den Knick. Mosando321, Ticker-Reporter

Augenblicke später versuchte sich Diego Wendel mit einem Fallrückzieher vor dem Tor - es blieb beim 2:1 zur Pause.

Nach Wiederbeginn begann die Windlotterie

Nach einer Stunde dann der erste große Aufreger nach Wiederanpfiff: Pingpong zwischen Verteidiger und Angreifer bis ein Gästespieler vor dem verwaisten Tor steht und kläglich an der Stange scheiterte - "der war schwerer zu vergeben als zu verwerten" berichtet unser Live-Ticker.

In der Folge hatte der HSV noch zwei weitere gute Aktionen ohne Torerfolg.

Obwohl dem Heimteam nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es JSV RB Mariatrost zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1, der dann eben auch das Endergbnis war.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz des Sieges bleibt SV Hausmannstätten auf Platz drei. Beim HSV greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwölf Gegentoren stellt man die beste Defensive der Gebietsliga Mitte. Die Saison der Gastgeber verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat SV Hausmannstätten nun schon zehn Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Hausmannstätten allerdings nur sieben Zähler - zuletzt aber sechs aus den beiden Frühjahrsrunden.

Mariatrost hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Das Team musste schon 42 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mariatrost musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Mariatrost die dritte Pleite am Stück.

Am kommenden Freitag trifft SV Hausmannstätten auf USV Wundschuh, JSV RB Mariatrost spielt am selben Tag gegen SV Gratwein-Straßengel.

Stimme zum Spiel

Franz Rastl - Trainer HSV

"Wir kamen nicht gut ins Spiel - erst ab der 25.Minute lief es für uns Diese Partie war nichts für Feinschmecker und ich bin ehrlich: Mariatrost war besser als ich es gedacht habe. Aber so ist der Fußball, wir haben drei weitere Punkte auf dem Konto."

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic, Thomas Niederl (K) - Josua Floßbach, David Sencar - Diego Wendel De Souza Silva, Efosa Onaghinor, Florian Merovci



Ersatzspieler: Nico Lippe, Ivo Dzidzic, Adnan Hrncic, Amar Begic, Kevin Lenz, Christian Resetarits



Trainer: Franz Rastl

Mariatrost: Felix Almer (K) - Sebastian Posch, David Gassner, Philipp Petz, Joachim Schmidt - Jakob Schmid, Peter Schrittwieser, Lorenz Kofler, Jan Puntigam, Fridolin Springer - Fatih Erdem



Ersatzspieler: Kirin Holzer, Thomas Pinheiro De Souza, David Einsiedl, Noah Jakse, Lukas Kofler, Diar Berisha



Trainer: DI Hermann Payr Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Hausmannstätten – JSV RB Mariatrost, 2:1 (2:1)

32 Florian Merovci 2:1

27 David Sencar 1:1

12 Fatih Erdem 0:1

