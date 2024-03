Weinitzen trumpft bei SV Edelstauden auf und gewinnt mit 3:1

Details Montag, 25. März 2024 19:42

Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto von Weinitzen. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen Edelstauden durch. Im Hinspiel hatte SV Weinitzen auch schon einen knappen 3:2-Sieg eingefahren. Die Gäste wollten nach der Auftaktniederlage letzte Woche unbedingt drei Punkte holen.

Weinitzen stieg im Sommer auf und spielt in der Gebietsliga eine gute Rolle

Frühe Verletzung und ein Tor vor der Pause

Die Zuschauer sahen ein zunächst von Zweikämpfen geprägtes Spiel - Schiedsrichter Pichler hatte einiges zu tun, das taktische Foul wurde bei beiden Teams zur Torchancenverhinderung gerne eingesetzt. Ronal Santos musste nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt werden, Trainer Prott brachte für ihn Mihai Gradinariu - letztlich ein guter Wechsel, der Spieler bewies später, dass das Vertrauen in ihn richtig war.

Philipp Langmann stellte die Weichen für Weinitzen auf Sieg, als er in Minute 36 mit dem 1:0 zur Stelle war. Die Pausenführung von SV Weinitzen fiel knapp aus.

Gradinariu erhöht auf 2:0 - die Vorentscheidung

Mihai Dan Gradinariu schoss die Kugel zum 2:0 für Weinitzen über die Linie (62.).

Dan Mihai Gradinariu dribbelt sich durch und schiesst ganz locker ins Tor. Der Goalie stand auf dem falschen Fuß Werner Langmann, Ticker-Reporter

Rilind Svishta legte in der 67. Minute zum 3:0 für SV Weinitzen nach - das war die endgültige Entscheidung. SV Edelstauden stellte das 1:3 sicher (70.) - Marc König erzielte den Ehrentreffer für die Heimmanschaft.

Diese 3 Punkte sollten wohl Weinitzen gehören. Ganz wichtig wenn man auf die Tabelle schaut Werner Langmann, Ticker-Reporter

Am Ende behielt Weinitzen gegen das Heimteam die Oberhand - die drei Punkte fuhren mit nach Hause.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Runde weiter

SV Edelstauden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nun musste sich das Team schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von SV amt Kältetechnik Edelstauden bleibt angespannt. Gegen SV Weinitzen musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Weinitzen bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und acht Niederlagen.

SV Weinitzen setzte sich mit diesem Sieg von SV Edelstauden ab und belegt nun mit 17 Punkten den neunten Rang, während Edelstauden weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

SV amt Kältetechnik Edelstauden tritt am kommenden Samstag bei SV Lassnitzhöhe an, Weinitzen empfängt am selben Tag ASV Gösting.

Stimme zum Spiel

Oliver Prott - Trainer Weinitzen

"Nach der schwachen Leistung eine Woche zuvor gegen Murfeld wollte ich eine Reaktion sehen. Diese haben die Jungs gezeigt und mehr als verdient die drei Punkte in Edelstauden geholt. Wir haben über 90 Minuten das Spiel und den Gegner kontrolliert!"

Aufstellungen SV amt Kältetechnik Edelstauden: Mateo Petrusic, Stefan Mussbacher, Michael Eberl, Severin Feldbaumer, Julian Leber (K), Mislav Martinjak, Dominik Gössnitzer, Marijo Orsulic, Marko Kager, Lovro Zidaric, Dominik Posch



Ersatzspieler: Ismar Hadzic, Gabriel Haikal, Adam Lang, Marc Jan König, Georg Heinrich Matzer, Gabriel Windisch



Trainer: Mathias Gapp

SV bridge personal & service Weinitzen: David Elias Jöbstl, Thomas Putz, Jakob Koinegg, Thomas Prensberger, Jurica Bungic, Ronal Ramirez Santos, Florian Zöscher, Philipp Langmann (K), Rilind Svishta, Daniel Schinagl, Sanjin Topalovic



Ersatzspieler: David Mera, Fisnik Shyti, Mihai Dan Gradinariu, David Steininger, Muamer Tarhan, Bernd Huber



Trainer: Oliver Prott Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV amt Kältetechnik Edelstauden – SV Weinitzen, 1:3 (0:1)

70 Marc Jan Koenig 1:3

67 Rilind Svishta 0:3

62 Mihai Dan Gradinariu 0:2

36 Philipp Langmann 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.