Spannende Wende: SV Gratwein-Straßengel siegt gegen USV Wundschuh mit 2:1

Ein umkämpftes Fußballmatch fand am Freitagabend statt, als der SV Gratwein-Straßengel auf den USV Wundschuh traf. Das Spiel, das mit großer Spannung erwartet wurde, endete mit einem knappen 2:1 Sieg für die Heimmannschaft SV Gratwein-Straßengel. Die knapp 400 Zuschauer erlebten eine Partie, die vor allem in der zweiten Halbzeit an Fahrt aufnahm und mit einer eindrucksvollen Aufholjagd der Gastgeber gekrönt wurde.

Es wurde um jeden Zentimeter gekämpft - zahlreiche Verwarnungen waren die Folge

Früher Rückstand für Gratwein-Straßengel - vier gelbe Karten bis zur Pause

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams von Anfang an bemüht waren, das Spiel zu dominieren. Die Gäste aus Wundschuh zeigten sich besonders effizient und gingen bereits in der 18. Minute in Führung. Manuel Jagersbacher erzielte seinen 6. Saisontreffer mit einem tollen Distanzschuss und die Freidl-Truppe führte vor knapp 400 Zuschauern.

Gratwein-Straßengel bemühte sich um eine schnelle Antwort, doch hatte der Gast das Spiel weiterhin im Griff- den Ausgleich zu erzielen gelang dem Gastgeber nciht. Die erste Halbzeit endete somit mit einem 1:0 Vorsprung für die Gäste.

Nach einer Stunde gab der Gast das Spiel aus der Hand

Gratwein-Straßengel dreht das Spiel- am Ende zeigte Schiedsrichter Windisch 14 (!) Verwarnungen und eine Ampelkarte

Die zweite Halbzeit startete mit einer etwas offensiveren Ausrichtung der Heimmannschaft. SV Gratwein-Straßengel drängte auf den Ausgleich und ihre Bemühungen wurden in der 66. Minute belohnt: nach einem Gestocher im Strafraum drosch Robert Edlinger die Kugel in den Torwinkel. Das Spiel wurde nun zunehmend hektischer und der Referee zeigte insgesamt 14 gelbe Karten. Der Gastgeber war bis dahin die unterlegene Mannschaft und arbeitete sich zurück in das Match vor toller Kulisse.

Nach einem Corner in der 81.Minute war es dann so weit: Roman Schnitzer traf nach einem Corner zum Heimsieg. Es stand nun 2:1 und das war dann auch der Endstand. Das Spiel endete mit einem hart erkämpften Sieg für SV Gratwein-Straßengel, das sich nach einem Rückstand zurückkämpfen konnte. Für USV Wundschuh war es eine enttäuschende Niederlage, da sie lange Zeit in Führung lagen, aber letztendlich die Kontrolle über das Spiel verloren.

Stimmen zum Spiel

Robert Edlinger - Spieler Gratwein

"Vor der Pause waren wir nicht so optimal im Spiel. Das Spiel war sehr kampfbetont. Nach Wiederbeginn kamen wir besser in die Begegnung - ich denke wir waren in der 2. Halbzeit das bessere Team!"

Mario Freidl - Trainer Wundschuh

"So grausam kann Fußball sein - wir hatten dieses Spiel eine Stunde lang im Griff. Dann verlieren wir dieses Match durch zwei Unachtsamkeiten. Meine Mannschaft hat trotzdem gut gespielt und wir waren, denke ich, nicht das schlechtere Team!"

Aufstellungen:

Gratwein-Straßengel: Sergii Litovchenko, Max Potoschnig, Paul Scheucher, Wolfgang Hödl, Simon Mayer (K), Roman Schnitzer, Philipp Schleinzer, Lukas Hasler, Robert Edlinger, Raphael Krenn, Christof Eberl



Ersatzspieler: Emil Preis, Felix Milleder, Michael Ortner, Lukas Peiser, Davor Klapka, Thomas Sommer



Trainer: Dominik Niederl

Wundschuh: Stefan Hofer - Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, David Baumgartner, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Jürgen Lesiak - Patrick Winter (K)



Ersatzspieler: Tobias Mitter, Marcel Lackner, Manuel Farmer, Marcel Taibinger



Trainer: Mario Freidl Bericht Florian Kober Fotos Alexandra Macher

