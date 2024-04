Nächste Pleite für Mariatrost - 0:1 in Vasoldsberg - Match mit Schonkost - Charakter

Details Sonntag, 07. April 2024 22:23

Union SV Vasoldsberg trug gegen JSV RB Mariatrost einen knappen 1:0-Erfolg davon. Vollends überzeugen konnte USV Vasoldsberg dabei jedoch nicht - aber drei Punkte sind drei Punkte! Nach dem Hinspiel hatte sich die Heimmannschaft dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Ein Tor genügte den Hausherren - dieses bedeutete den 10. Saisonsieg

Ganz wenig los vor der Pause - kaum Torchancen

Beide Teams kamen vor der Pause nicht voll ins Spiel. Man neutralisierte sich weitgehend und es kam zu ganz wenigen Ausflügen in den gegnerischen Strafraum. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen - kein Leckerbissen für die Fans!

Das Spiel nimmt langsam Fahrt auf - am Ende siegt der Gastgeber

Keeper Almer rettete wenige Minuten nach der Pause für die Gäste - beide Teams mühten sich nun weiter und es wurde etwas unterhaltsamer. In der 75. Minute sahen die Fans zunächst eine große Chance für die Gäste und wenige Minuten später fiel dann tatsächlich der Siegtreffer.

Dass Vasoldsberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Simon Sixt, der in der 80. Minute mit einem platzierten Ball zur Stelle war. Ein Highlight gab es dann noch:

Payer Hermann fliegt vom Platzerl für Doppelgelb wegen Kritik Käsekrainer Gott, Ticker-Reporter

Somit werden die Grazer nächste Woche ohne ihren Trainer antreten müssen. Am Schluss gewann Union SV Vasoldsberg gegen Mariatrost.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg über JSV RB Mariatrost, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt USV Vasoldsberg von Höherem träumen. Die Saison von Vasoldsberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zehn Siegen, zwei Remis und nur fünf Niederlagen klar belegt. Das Team erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Mariatrost muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Wo bei JSV RB Mariatrost der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mariatrost musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Den Grazern bleibt das Pech treu, was die fünfte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Am kommenden Freitag tritt USV Vasoldsberg bei USV Wundschuh an, während JSV RB Mariatrost einen Tag später Grazer Sportclub Holding Graz empfängt.

Aufstellungen: Vasoldsberg: Michael Ertl, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Samuel Konrad, Matthias Gross, Marco Daniel Zrim, Fabian Stöckler, Rafael Ruban, Simon Sixt, Dominik Peintinger



Ersatzspieler: Andre Gloggnitzer, Josef Kraxner, Philipp Günter Kogler, Markus Ritter, David Ranftl



Trainer: Christian Binder

Mariatrost: Felix Almer (K) - Sebastian Posch, David Gassner, Philipp Petz, Joachim Schmidt - Jakob Schmid, Peter Schrittwieser, Lorenz Kofler, Jan Puntigam, Lukas Kofler - Fatih Erdem



Ersatzspieler: Kirin Holzer, Tim Grunau, Patrick Höfler, Jens-Martin Matthijs, Fridolin Springer, Diar Berisha



Trainer: DI Hermann Payr Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Union SV Vasoldsberg – JSV RB Mariatrost, 1:0 (0:0)

80 Simon Sixt 1:0

