Sportunion Semriach triumphiert mit 3:0-Sieg über ASV Gösting

Sportunion Raiffeisenbank Semriach setzte sich standesgemäß gegen ASV Gösting mit 3:0 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SU Semriach kassierte Gösting eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel im Herbst bei ASV Gösting hatte Semriach schlussendlich mit 4:0 für sich entschieden.

Der Aufsteiger hat immer wieder Grund zu feiern und könnte in die Unterliga durchmarschieren!

Torlos ging es in die Kabinen - leichtes Übergewicht für die Gastgeber

Das Spiel begann mit einem leichten Vorteil für Semriach, die in den ersten Minuten die Kontrolle über das Spiel und den Ballbesitz hatten. Die Gäste aus Gösting mussten sich wachrütteln, um nicht in Rückstand zu geraten, da Semriach gefährlich vor dem Tor agierte.

In der 10. Minute bot sich Gösting eine Gelegenheit, als Avci den Ball auf Siklosi in der Mitte passte, aber dieser schoss über das Tor. Semriach antwortete mit einem Schuss von Zivkovic, der knapp das Ziel verfehlte (16. Minute).

Trotz des mäßigen Starts fanden sich rund 200 Zuschauer am Sportplatz ein, um das Spiel zu verfolgen. Die erste Halbzeit endete torlos, doch Semriach ging mit neuer Energie in die zweite Hälfte.

Das 1:0 war der Dosenöffner und am Ende wurde der Sieg deutlich

Direkt nach Wiederanpfiff gelang Semriach der Durchbruch. Nach einem Schuss von Reisenhofer prallte der Ball vom Pfosten ab und Streit-Putzi im Tor von Gösting konnte ihn nicht mehr abwehren (63. Minute), was Semriach die Führung einbrachte. Norbert Reisenhofer war es, der zur Freude der Gastgeber zur Stelle war.

In der 74. Minute legte Semriach nach, als Kazimi den Ball nach einem schnellen Angriff gekonnt im Tor unterbrachte, und erhöhte auf 2:0. Trotz einiger Versuche von Gösting, zurück ins Spiel zu finden, blieb Semriach dominant. In der 93. Minute krönte Suchy das Spiel mit einem gekonnten Treffer zum 3:0.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für Semriach, das die Erwartungen erfüllte und seine Überlegenheit sowohl zeitweise in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit zeigte. Gösting hingegen musste eine bittere Niederlage hinnehmen, nachdem die Luft nach dem ersten Gegentor aus ihrem Spiel entwich.

Das 3:0-Endergebnis markierte einen klaren und verdienten Sieg für die Sportunion Raiffeisenbank Semriach, die ihre Heimstärke unter Beweis stellte und mit einem souveränen Auftritt die drei Punkte einfuhr.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Sportunion Raiffeisenbank Semriach mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Mit 52 geschossenen Toren gehört die Heimmannschaft offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. Der Aufsteiger weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Semriach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Sportunion Raiffeisenbank Semriach setzte es eine neuerliche Pleite, womit Gösting im Klassement weiter abrutschte. Die Offensive von ASV Gösting zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 19 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Gösting alles andere als positiv.

SU Semriach tritt am kommenden Sonntag bei SV Hausmannstätten an, ASV Gösting empfängt am selben Tag USV Stiwoll.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Wir hatten einige Ausfälle, die nun eingesetzten Spieler haben ihre Chance genutzt. Gösting hat das wirklich gut gemacht, am Ende konnten wir uns dann durchsetzen. Das waren drei weitere wichtige Punkte!"

Aufstellungen: Semriach SU: Marvin Peer, Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Danijel Zivkovic



Ersatzspieler: Fabian Sucek, Manuel Gössler, Adin Hodzic, Norbert Reisenhofer



Trainer: Michael Zechner

ASV Gösting: Stefan Streit-Putzi - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Jean-Claude Koffi, Pejo Tomazic - Georg Holzmann (K), Tomislav Pinjusic, Tevfik Yalcin, Genc Buqa, Islam Avci - Mark Siklosi



Ersatzspieler: Valentine Onyeka Ashien, Sayed Mosavi, Szabolcs Kerenyi, Stjepan Majic, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Marcel Dvekar



Trainer: Zulal Odjoski Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Sportunion Raiffeisenbank Semriach – ASV Gösting, 3:0 (0:0)

92 Marco Suchy 3:0

75 Parwiz Kazimi 2:0

63 Norbert Reisenhofer 1:0

