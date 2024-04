Mariatrost erleidet herbe 0:9-Niederlage gegen GSC: Debakel für den Tabellenletzten

Details Samstag, 13. April 2024 22:01

Grazer Sportclub Holding Graz fertigte JSV RB Mariatrost am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 9:0 ab. Ein Nachmittag zum Vergessen für den JSV RB Mariatrost, während die Grazer Sportclub Holding Graz (GSC) in bestechender Form glänzte. Das Spiel, das die Heimmannschaft unbedingt für sich entscheiden wollte, endete mit einem verheerenden 0:9-Debakel gegen den Tabellenletzten - dabei braucht man so dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg.

Alle Neune am Samstagnachmittag - der GSC überrollt Mariatrost

Zur Pause führte die Lang Truppe mit 3:0 - da war schon alles entschieden!

Der Torreigen begann mit einem schnellen Tor für GSC, als sie in der 17. Minute die Führung übernahmen - Tobias Plattner, der Goalgetter vom Dienst brachte die Gäste mit 1:0 nach vorn.

Ein unglücklicher Moment für Mariatrost, denn ma lief wieder einmal einem Rückstand hinterher, Doch es sollte noch schlimmer kommen. In der 23. Minute gelang GSC ein weiterer Treffer durch Plattner nach einer tollen Einzelleistung, gefolgt von einem dritten Tor in der 36. Minute durch Christoph Kölbl , das den Pausenstand auf ein klares 0:3 für die Gäste setzte

Tor, Toor, Tooor für Grazer Sportclub Holding Graz zum 0:3 super rausgespieltes Tor Nummer 17 geht durch die ganze Mariatroster Mannschaft durch und spielt den Ball eigennützig auf die Nummer 6 der nur noch einschieben braucht TimGrunau, Ticker-Reporter

. Grazer Sportclub hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Im zweiten Durchgang liefen die Gastgeber in ein Debakel

Die Halbzeitpause brachte keine Erleichterung für Mariatrost, denn GSC setzte seinen Angriff fort. In der 59. Minute erhöhten sie auf 0:4 - erneut nutzte Tobias Plattner seine Schnelligkeit und der Knipser traf zum dritten Tor in dieser Begegnung, gefolgt von zwei weiteren Toren in kurzer Folge durch Daniel Grössing (64.) und Henrik Nöstlthaller (66.)

Mariatrost versuchte, durch Einwechslungen neue Impulse zu setzen, oder einfach Kräfte aufs Feld zu schicken, die ein höheres Debakel verhindern.

Doch die kurzfristigen Offensivbemühungen der Heimmannschaft wurden von GSC gnadenlos bestraft. Ein Tor nach dem anderen fiel, und Mariatrost hatte keine Antwort darauf. Nach den Treffern von Plattner (72.) und Konstantin Spitzer (79.) setzte Sandro Pleschgatternig mit einem Weitschusstreffer der Marke "Traumtor" (89.) den Schlusspunkt für Grazer Sportclub Holding Graz.

Ein bitterer Abend für Mariatrost und seine Fans, während GSC mit einer beeindruckenden Leistung den Platz als verdienter Sieger verließ. Für Mariatrost bleibt nur die Hoffnung auf bessere Zeiten, während GSC seine Form zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Saison gefunden zu haben scheint.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Defizite in der Verteidigung sind bei JSV RB Mariatrost klar erkennbar, sodass bereits 56 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt Mariatrost die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Grazer SC gerät man immer weiter in die Bredouille. Im Sturm stimmt es leider auch ganz und gar nicht: 20 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen.

Der Gastgeber musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Mariatrost insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem sechsten Fehlschlag am Stück ist das Team weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Grazer Sportclub Holding Graz war kein Kraut gewachsen.

Trotz des Sieges bleibt Grazer Sportclub auf Platz sechs. Mit beeindruckenden 54 Treffern stellt Grazer SC den besten Angriff der Gebietsliga Mitte. Mit dem Sieg knüpften die Grazer an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der Aufsteiger elf Siege und ein Remis für sich, während es nur sechs Niederlagen setzte. Durch den klaren Erfolg über Mariatrost ist Grazer SC weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft JSV RB Mariatrost auf SV Schwarz-Weiß Lieboch, Grazer Sportclub Holding Graz spielt tags zuvor gegen USV Wundschuh.

Stimme zum Spiel

Leonhard Lang - Trainer GSC "Dieser Sieg war hoch verdient. Wir hatten die Partie zu jeder Zeit komplett im Griff und meine Mannschaft hat alles gegeben. Wir wünschen Mariatrost für die nächsten Wochen alles Gute und, dass sie es schaffen den Abstieg zu verhindern!" Aufstellungen: Mariatrost: Felix Almer - Sebastian Posch, Philipp Petz, Joachim Schmidt, David Gassner - Lorenz Kofler, Patrick Höfler (K), Jan Puntigam, Lukas Kofler, Fatih Erdem - Diar Berisha



Ersatzspieler: Kirin Holzer, Jakob Schmid, Peter Schrittwieser, Fridolin Springer, David Einsiedl, Ingo Berger



Trainer: Marcus Stephani

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Daniel Grössing, Tobias Eder, Michael Spielberger - Christoph Kölbl, Maximilian Felsberger, Sandro Pleschgatternig (K), Florian Bauer, Konstantin Spitzer - Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Ledion Cervadiku, Henrik Nöstlthaller, Jonas Müller, Sebastian Schweiger, Felix Weissensteiner, Eric Rohrmoser



Trainer: Leonhard Lang Bericht Florian Kober

