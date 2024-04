Lassnitzhöhe triumphiert über Hausmannstätten - Dämpfer im Titelkampf für den HSV

Details Sonntag, 14. April 2024 20:35

SV Lassnitzhöhe kam am Sonntag zu einem 2:0-Erfolg gegen SV Hausmannstätten. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Hausmannstätten gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass SV Hausmannstätten der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Die Gäste waren aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatten sich mit 3:1 durchgesetzt.

In der Hinrunde hatte der HSV noch gegen Lassnitzhöhe gewonnen - nun gelang die Revanche

Lassnitzhöhe ist in den letzten Wochen in Form

Optimistisch ging die Wolf Truppe in die Begegnung gegen den vermeintlichen Favoriten. Mit einer tollen Moral in der Elf war man von Beginn an auf dem Platz präsent. Der Gast kam zu Möglichkeiten, doch die Torflaute des HSV hielt auch in diesem Spiel an - man ist mittlerweile in über 300 Minuten ohne Torerfolg.

SV Lassnitzhöhe ging durch David Kossits in der 16. Minute in Führung - nach einer schönen Aktion über Kapitän Hochegger und Pajtim Hoti kam der Ball zum Torschützen und der ließ Gästekeeper Dreven keine Chance. Die Gäste zeigten schöne Kombinationen, spielten technisch feinen Fußball, trafen jedoch das Tor nicht. Keeper Pirker spielte eine solide Partie - die Abwehr ebenso und so verpufften viele Bemühungen der Gäste.

Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Am Ende holte Lassnitzhöhe drei Punkte - Platzverweis für Trainer Rastl

Nach der Pause veränderte sich das Bild nicht. Der Wille der Gastgeber war in diesem Spiel zu stark für die Rastl Truppe. Der HSV Trainer forderte in der Nachspielzeit vehement einen Elfmeter für sein Team, es kam zu einem Wortgefecht mit Schiedsrichter Kaiser-Spari. Dieses beendete der Referee indem er Rastl mit glatt Rot in Richtung Kabinen schickte.

Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Pajtim Hoti für einen Treffer nach einem Konter sorgte (97.). Letzten Endes ging SV Lassnitzhöhe im Duell mit Hausmannstätten als Sieger hervor.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Lassnitzhöhe machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. SV Lassnitzhöhe bessert seine eher Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. SV Lassnitzhöhe befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Durch diese Niederlage fällt SV Hausmannstätten in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Die gute Bilanz vom HSV hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Hausmannstätten bisher zehn Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Hausmannstätten im Frühjahr weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

SV Lassnitzhöhe tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei SV Gratwein-Straßengel an. Zwei Tage später empfängt SV Hausmannstätten Sportunion Raiffeisenbank Semriach.

Stimmen zum Spiel

Franz Rastl - Trainer Hausmannstätten

"Ich wusste, dass sie eine gute Mannschaft haben. Wir haben jetzt schon sieben Halbzeiten keinen Treffer mehr erzielt und so kann man nicht gewinnen. Ich glaube eine gelbe Karte für mich wäre auch okay gewesen, aber der Schiedsrichter hat so entschieden. Wir müssen in der Offensive wieder gefährlich werden."

Marc Hochegger - SV Lassnitzhöhe

"Respekt an Hausmannstätten, sie spielen einen tollen Fußball - an diesem Tag war jedoch unser Wille stärker und ich bedanke mich beim Team für diese tolle Leistung. Weitere drei Punkte für die Moral!"

Aufstellungen: SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, David Paul Greimel, Oliver Liebmann, Max Raitmayer - Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Martin Greimel - Pajtim Hoti, David Kossits, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Moritz Bauer, Lorenz Huber, Nico Pomper, Alexander Schwarzenbacher, Jonas Petritsch, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic, Thomas Niederl (K) - Josua Floßbach, David Sencar, Ivo Dzidzic, Johnathan Legat - Efosa Onaghinor



Ersatzspieler: Nico Lippe, Kevin Mathias Funder, Adnan Hrncic, Amar Begic, Matthias Roll, Florian Merovci



Trainer: Franz Rastl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe – SV Hausmannstätten, 2:0 (1:0)

97 Pajtim Hoti 2:0

16 David Kossits 1:0

