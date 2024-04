Ein Spiel hat zwei Spielhälften - GSC besiegt Wundschuh mit 5:2

Details Samstag, 20. April 2024 13:01

Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte Grazer Sportclub einen deutlichen 5:2-Erfolg gegen Wundschuh. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten von Grazer SC ausgegangen. Unter strahlendem Sonnenschein begann das mit Spannung erwartete Duell zwischen den Grazern und dem immer kämpfenden Gästen. Schon der Anpfiff versprach ein Spiel voller Action und Emotionen - beide Teams sind bekannt sich nicht zu verstecken!

Zur Pause führte Wundschuh mit 2:0 - alles im Griff

Die Partie begann mit einem gewissen Übergewicht für die Gäste aus Wundschuh, die das Spielgeschehen zu Beginn dominierten. Bereits in der 17. Minute gelang es dem USV Wundschuh, durch einen Treffer nach einem Pressball von Lukas Koroschetz in Führung zu gehen. Die Grazer zeigten Reaktion und drängten darauf, den Rückstand zu egalisieren.

In der 24. Minute schien das Glück erneut auf Seiten der Gäste zu sein, als sie nach einem blitzsauberen Konter das 2:0 erzielten. Für die höhere Führung des USV Wundschuh zeichnete Manuel Jagersbacher verantwortlich (21.)

Doch die Grazer blieben unbeeindruckt und kämpften mit Leidenschaft weiter - im Griff hatte der Gast die Partie trotzdem.

Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gastgeber mit einem Lattentreffer Pech. So ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Pause, doch die Grazer zeigten bereits erste Anzeichen einer möglichen Aufholjagd.

Der GSC dreht das Spiel - 5:2 nach dem Abpfiff durch Schiedsrichter Kreiner

Der Beginn der zweiten Halbzeit war geprägt von einer eindrucksvollen Aufholjagd des Grazer Sportclubs. Innerhalb von nur zwei Minuten gelang es ihnen den Ausgleich herbeizuführen. In der 46. Minute brachte Henrik Nöstlthaller den Ball im Netz von Wundschuh unter.

Nr. 9 mit dem ersten Ballkontakt überlupft den Keeper Martin Mikhaeil, Ticker-Reporter

Das 2:2 erzielte wieder einmal Tobias Plattner, diesmal per Freistoß.

Doch damit nicht genug: Die Grazer setzten ihre Angriffe fort und erzielten in der 55. Minute erneut durch Plattner sogar die Führung zum 3:2. Für den nächsten Erfolgsmoment von Grazer Sportclub Holding Graz sorgte Konstantin Spitzer (66.), ehe Nöstlthaller das endgültige 5:2 markierte (79.).

Am Ende des aufregenden Spiels jubelte der Grazer Sportclub Holding Graz über einen verdienten 5:2-Sieg. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen sie Kampfgeist und Entschlossenheit, was zu einer letztlich eindrucksvollen Leistung führte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Auf sechstem Rang hielt sich Grazer SC in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die erste Position inne. Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition der Heimmannschaft aus und brachte eine Verbesserung auf Platz fünf ein. Der GSC präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 59 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Grazer Sportclub. Man sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und sechs Niederlagen dazu.

Trotz der Niederlage belegt Wundschuh weiterhin den siebten Tabellenplatz. Neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat USV Wundschuh derzeit auf dem Konto.

Nach vier sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von Wundschuh aktuell alles andere als rosig. Bei Grazer Sportclub Holding Graz dagegen läuft es mit insgesamt 37 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag tritt Grazer Sportclub bei SV Weinitzen an, während USV Wundschuh einen Tag zuvor JSV RB Mariatrost empfängt.

Stimme zum Spiel

Leo Lang - Trainer GSC

„In der ersten Halbzeit hat es uns der Gegner richtig schwer gemacht. Unserem Spiel fehlte die Klarheit und der letzte Wille zum Sieg und sie haben sehr gut gekontert. Nach der Pause war meine Mannschaft wie verwandelt. Ich kann ihr nur zu der tollen Reaktion gratulieren. Der Start nach der Pause war fulminant und am Ende war es ein hochverdienter Heimsieg. Zudem unser 5. Sieg in Serie. Ein großer Faktor ist hier unser breiter Kader der uns immer viele Optionen zum reagieren gibt. Jetzt heißt es den Fokus auf das nächste Spiel zu legen, wir haben noch viel vor in diesem Jahr!“

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Daniel Grössing, Michael Spielberger, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Maximilian Felsberger, Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer - Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Arion Gratzer, Henrik Nöstlthaller, Jonas Müller, Matthias Christian Buchacher, Felix Weissensteiner, Eric Rohrmoser



Trainer: BSc Leonhard Lang

Wundschuh: Tobias Mitter - David Marx (K), Marcel Taibinger, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, David Baumgartner, Manuel Jagersbacher, Jürgen Lesiak - Hamed Jukic



Ersatzspieler: Stefan Hofer, Marcel Lackner, Markus Zettl, Vlad Lung, Patrick Winter, Marcel Nagl



Trainer: Mario Freidl Bericht Florian Kober - Fotos Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Grazer Sportclub Holding Graz – USV Wundschuh, 5:2 (0:2)

79 Henrik Nöstlthaller 5:2

66 Konstantin Spitzer 4:2

51 Tobias Andreas Plattner 3:2

48 Tobias Andreas Plattner 2:2

46 Henrik Nöstlthaller 1:2

21 Manuel Jagersbacher 0:2

14 Lukas Koroschetz 0:1

