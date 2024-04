SV SW Lieboch beendet die schwarze Serie - 5:2 in Mariatrost - erster Sieg im Frühjahr

Details Samstag, 20. April 2024 19:11

Durch ein 5:2 holte sich SV Schwarz-Weiß Lieboch drei Punkte bei JSV RB Mariatrost. Auf dem Papier ging SV SW Lieboch als Favorit ins Spiel gegen Mariatrost – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. SV Lieboch war im Hinspiel gegen JSV RB Mariatrost zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen. Es war dies das erste Spiel unter dem neuen Trainer Philipp Peitler, der am Anfang der Woche von SW Lieboch vorgestellt wurde.

Endlich wieder drei Punkte für SW Lieboch - da darf gefeiert werden!

Muratha macht kurz vor der Pause das 2:1 für die Gäste

Sebastian Posch brachte sein Team in der zwölften Minute nach einem Eckball nach vorn - 1:0 führte der Tabellenletzte. Sollte das alles für Lieboch so weitergehen wie in den letzten Wochen. Sechs Spiele in Folge hat man zuletzt verloren.

Zunächst konnte der Gast einen Elfer nicht verwandeln, dann folgte eine Ecke und daraus entstand der Ausgleich. Für dieses erste Tor von SV Schwarz-Weiß Lieboch war Manuel Schilcher verantwortlich, der in der 31. Minute das 1:1 besorgte.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Pascal Muratha für den Gast zur Führung (45.).

Tor, Toor, Tooor für SV Schwarz-Weiß Lieboch zum 1:2 Traumannahme nach Traumpass von Pauli, trocken den Keeper getunnelt MW32, Ticker-Reporter

SV SW Lieboch führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Nach der Pause befreite sich Lieboch und holte die ersten drei Punkte im Frühjahr

SV Lieboch baute die Führung im weiteren Verlauf aus - schnell ging das gleich nach Wiederbeginn. Amin Bajric umkurvte Sekunden nach dem Anpfiff Keeper Almer und erhöhte auf 3:1. Muratha (56.) erhöhte nach einem präzisen Zuspiel souverän auf 4:1. Jetzt war defintiv alles klar in diesem Spiel.

Fabio Röxeis (60.) traf nach perfektem Querpass ins Schwarze und sorgte mit dem 5:1 damit für noch eindeutigere Verhältnisse. Philipp Petz beförderte das Ledermit dem Fuss nach einem Pass per Kopf zum 2:5 von Mariatrost in die Maschen (64.). es gab bei diesem Offensiv-Feuerwerk noch ein paar Chancen, es blieb beim 5:2 für die Gäste. Am Ende punktete SV Schwarz-Weiß Lieboch dreifach beim Schlusslicht.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

JSV RB Mariatrost stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Mitte und hat bereits 61 Gegentreffer kassiert. Die Rückrunde verlief für das Heimteam bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte Mariatrost noch kein einziges Mal. Die Abstiegssorgen von JSV RB Mariatrost sind nach der klaren Niederlage noch größer geworden. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mariatrost alles andere als positiv.

SV SW Lieboch machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz acht. SV Lieboch bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte SV Schwarz-Weiß Lieboch endlich wieder einmal drei Punkte.

JSV RB Mariatrost tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:00 Uhr, bei USV Wundschuh an. Einen Tag später (12:00 Uhr) empfängt SV SW Lieboch SV amt Kältetechnik Edelstauden.

Stimme zum Spiel Pascal Muratha - SW Lieboch "Endlich wieder gewonnen. Heute hat es nach langer Zeit auf dem Platz wieder einmal geklappt und wir hatten Freude auf dem Spielfeld. Jetzt schuen wir wieder optimistisch in die Zukunft. Nächste Wochen wollen wir gegen Edelstauden nachlegen!" Aufstellungen: Mariatrost: Felix Almer, Sebastian Posch, Peter Schrittwieser, David Gassner, Lorenz Kofler, Patrick Höfler (K), Jan Puntigam, Philipp Petz, Fridolin Springer, Joachim Schmidt, Fatih Erdem



Ersatzspieler: Thomas Pinheiro De Souza, David Einsiedl, Tim Grunau, Jens-Martin Matthijs, Daniel Meinhart, Kirin Holzer



Trainer: DI Hermann Payr

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Pascal Muratha, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper, Patrick Strohmaier, Paul Dallago, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Hussein Kadhim Sami Altalebi, Michael Spath, Pascal Dietrich, Kilian Pobitzer, Jan Traußnigg



Trainer: Philipp Peitler Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: JSV RB Mariatrost – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 2:5 (1:2)

64 Philipp Petz 2:5

60 Fabio Röxeis 1:5

56 Pascal Muratha 1:4

46 Amin Bajric 1:3

45 Pascal Muratha 1:2

31 Manuel Schilcher 1:1

12 Sebastian Posch 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.