Spannendes Derby endet in einem dramatischen Unentschieden

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:13

Im mit Spannung erwarteten Derby zwischen JSV RB Mariatrost und SV Weinitzen, das am Samstagnachmittag ausgetragen wurde, trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden. Die Begegnung, die unter idealen Wetterbedingungen stattfand, war von Anfang bis Ende ein Kampf um jeden Zentimeter des Platzes. Während Mariatrost als Schlusslicht der Tabelle dringend Punkte benötigte, konnte Weinitzen mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Doch nach 96 hart umkämpften Minuten mussten sich beide Teams mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Erste Halbzeit: Mariatrost geht in Führung

Der Start in das Spiel war von beiden Seiten vorsichtig, wobei sich kein Team einen klaren Vorteil erspielen konnte. Die erste nennenswerte Aktion kam von Mariatrost, als Philipp Petz in der 5. Minute mit einem spektakulären Fallrückzieher knapp das Ziel verfehlte. In der 33. Minute gelang es dann dem Kapitän von Mariatrost, Patrick Höfler, seine Farben in Führung zu bringen. Dieser Treffer gab Mariatrost Auftrieb, während Weinitzen sichtlich bemüht war, den Rückstand noch vor der Halbzeitpause auszugleichen. Dennoch gingen die Gastgeber mit einem knappen Vorsprung in die Kabine.

Zweite Halbzeit: Weinitzen erkämpft sich den Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Weinitzen den Druck auf das Tor von Mariatrost, konnte sich aber zunächst keine klaren Chancen erarbeiten. Die Situation für Weinitzen verschärfte sich in der 71. Minute, als eine rote Karte gegen ihren Trainer Oliver Prott und eine gelb-rote Karte gegen Jurica Bungic verhängt wurden. Trotz der doppelten Unterzahl und der zunehmenden Hektik im Spiel kämpfte Weinitzen verbissen weiter. In der 89. Minute belohnten sie sich schließlich für ihren Einsatz, als Muamer Tarhan den lang ersehnten Ausgleichstreffer erzielte. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von intensiven Bemühungen beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen. Doch trotz sechs Minuten Nachspielzeit und einer hitzigen Atmosphäre auf dem Platz blieb es beim 1:1.

Das Unentschieden hilft beiden Mannschaften nur bedingt weiter in ihren jeweiligen Kampagnen um den Klassenerhalt und gegen den Abstieg. Doch die Leidenschaft und der Kampfgeist, die beide Teams an diesem Tag zeigten, versprechen spannende Duelle in den verbleibenden Runden der Saison.

Gebietsliga Mitte: Mariatrost : Weinitzen - 1:1 (1:0)

89 Muamer Tarhan 1:1

33 Patrick Höfler 1:0



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Werner Langmann erstellt.

