Lieboch siegt gegen USV Wundschuh - dritter Sieg in Folge, Keeper Wacker überragend!

Details Samstag, 04. Mai 2024 18:08

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen USV Wundschuh und SV Schwarz-Weiß Lieboch ging es nicht nur um Punkte, sondern auch um Prestige im Mittelfeld der Tabelle. Von Anpfiff weg zeigten beide Teams eine engagierte Leistung, doch am Ende konnte sich SV SW Lieboch mit einem klaren 2:0 durchsetzen. Besonders Leon Budimir stach mit seinen entscheidenden Toren hervor, die den Gästen den Sieg sicherten - dies neben dem starken Keeper der Gäste.

Wacker hält nach wenigen Augenblicken einen Elfmeter

Das Spiel begann mit einem frühen Schockmoment für Lieboch, als bereits in der 4. Minute ein Elfmeter gegen sie verhängt wurde. Doch Tormann Matthias Wacker hielt stark und vereitelte die Chance auf den Führungstreffer. Dieser Moment schien das Team von Lieboch zu beflügeln, denn fortan übernahmen sie immer mehr die Kontrolle über das Spiel. Trotz einiger guter Möglichkeiten auf beiden Seiten, blieb ein Torerfolg zunächst aus. Besonders hervorzuheben ist eine Szene in der 34. Minute, als ein vermeintlicher Elfmeter für Lieboch nicht gegeben wurde, was zu einiger Aufregung führte.

Die Gäste kamen nun immer besser ins Spiel: Die Entschlossenheit von SV SW Lieboch zahlte sich schließlich in der 43. Minute aus, als Leon Budimir das erste Tor des Abends erzielte. Ein brillanter Moment, der die Gäste kurz vor der Halbzeitpause in Führung brachte - Minute 43: Armin Bajric tankte sich auf links durch und passte perfekt zu Budimir den Ball zur Mitte, der behielt die Nerven und schob zum 0:1 ein.

Leon Budimir entscheidet das Spiel - Lieboch nimmt die drei Punkte mit

Wundschuh dominierte nach der Pause zunächst das Spielgeschehen, erst langsam kamen die Gäste zurück in die Partie. Dann hat man aber zwei Chancen, die eigentlich eine deutlichere Führung bedeuten müssten!

In der 73. Minute wiederholte Leon Budimir seinen Erfolg und verdoppelte die Führung für SV SW Lieboch mit einem weiteren Tor, das aus einer präzisen Flanke von der linken Seite resultierte. Dieser Treffer sorgte für große Freude bei den Gästen und zeigte einmal mehr Budimirs wichtige Rolle im Spiel.

Trotz intensiver Bemühungen von USV Wundschuh, insbesondere in den letzten Minuten, in denen sie mehrere Schüsse abgaben, blieben diese ohne Erfolg. Tormann Wacker wurde letztlich zum besten Spieler auf dem Platz und wuchs gegen Wundschuh über sich hinaus.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von Wechseln auf Seiten von SV SW Lieboch, die frische Kräfte brachten und dazu beitrugen, den Sieg nach Hause zu fahren. Mit dem Abpfiff in der 93. Minute endete das Spiel mit einem verdienten 2:0 für die Gäste, SV Schwarz-Weiß Lieboch, die durch eine geschlossene Mannschaftsleistung und effektive Chancennutzung überzeugen konnten.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Lieboch gewann unter dem neuen Trainer Philipp Peitler das dritte Spiel in Folge und ist wieder in der Spur. Man ist weiterhin auf dem 8. Tabellenplatz. Wundschuh ist einen Platz vor dem Gegner - man hat insgesamt zehn Siege geholt, einen Erfolg mehr als die Schwarz - Weissen!

Wunschuh tritt am Donnerstag in Weintzen an, Lieboch empfängt einen Tag später den ASV Gösting.

Stimme zum Spiel

Patrick Winter - Kapitän Wundschuh

"Lieboch wollte den sieg einfach mehr als der USV. Man hätte noch eine Stunde spielen können und der Tormann von lieboch hätte kein Tor zugelassen der hatte einen sogenannten Sahnetag."

Aufstellungen:

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Marcel Taibinger, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - David Baumgartner, Marcel Nagl, Jürgen Lesiak - Hamed Jukic, Patrick Winter (K)

Ersatzspieler: Tobias Mitter, Lukas Koroschetz, Markus Zettl, Rene Schuster, Manuel Jagersbacher

Trainer: Mario Freidl

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Benjamin Coric, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper, Paul Dallago, Jan Traußnigg, Manuel Schilcher

Ersatzspieler: Nils Leander Knuvelder, Daniel Renner, Pascal Dietrich, Kilian Pobitzer

Trainer: Philipp Peitler

Bericht Florian Kober

Fotos Alexandra Macher

Details

