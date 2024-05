Winter-Dreierpack! USV Wundschuh mit souveränem Auswärtssieg

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 19:53

In einem Match der 22. Runde der Gebietsliga Mitte demonstrierte der USV Wundschuh seine Stärke und setzte sich mit einem klaren 4:1 beim SV Weinitzen durch. Beim vierten Rückrundensieg der Gäste avancierte Patrick Winter mit einem Dreierpack zum "Man of the Match". Die Kicker aus Weinitzen hingegen mussten den eigenen Platz zum sechsten Mal als Verlierer verlassen.

Wundschuh legt vor

Bereits in der 9. Minute zeigte der USV, dass er das Spielgeschehen dominieren wollte. David Marx nutzte eine Unaufmerksamkeit von Weinitzen-Torwart Daniel Feiertag aus und erzielte mit einem weiten Schuss aus dem Mittelfeld das erste Tor des Spiels. Dieser frühe Treffer gab den Ton für die restliche Begegnung an. Obwohl die Heimmannschaft in Grün versuchte, ins Spiel zu finden, blieben wirkliche Chancen aus. Die Gäste aus Wundschuh, ganz in Weiß, behielten die Kontrolle und drängten auf das zweite Tor.

Die erste Halbzeit bot weitere spannende Momente, unter anderem einen Pfostenschuss von Wundschuh in der 37. Minute, der das zweite Tor fast vorwegnahm. Doch kurz vor der Halbzeitpause konnte Weinitzen durch Mihai Gradinariu ausgleichen. Ein leichter Fehler von Gästegoalie Stefan Hofer in der 39. Minute machte es möglich, dass Gradinariu den Ball im Netz unterbringen konnte und somit für kurze Zeit Hoffnung bei den Weinitzen-Fans aufkeimte. Diese Hoffnung wurde jedoch nur wenige Minuten später zunichte gemacht, als Patrick Winter kurz vor der Pause das 2:1 für den USV markierte.

Winter legt zwei Tore nach

Der zweite Spielabschnitt begann ohne personelle Änderungen bei den Gästen, während Weinitzen versuchte, durch frische Kräfte neuen Schwung zu bekommen. Wundschuh konnte die Führung in der 70. Minute durch einen weiteren Treffer von Winter ausbauen. Winter, der sich als Schlüsselspieler der Gäste herausstellte, zeigte eine beeindruckende Leistung und konnte in der 85. Minute sogar noch einen weiteren Treffer zum 4:1 Endstand beisteuern. Sein eleganter Heber über Torwart Feiertag ließ die Gäste jubeln und besiegelte den 4:1-Sieg des USV Wundschuh.

Gebietsliga Mitte: Weinitzen : Wundschuh - 1:4 (1:2)

85 Patrick Winter 1:4

70 Patrick Winter 1:3

46 Patrick Winter 1:2

39 Mihai Dan Gradinariu 1:1

9 David Marx 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Werner Langmann erstellt.

