SV Lassnitzhöhe bezwingt JSV Mariatrost mit 5:2 - der Gast braucht dringend Punkte im Abstiegskampf

Details Samstag, 11. Mai 2024 21:50

Ein torreiches Fußballfest boten SV Lassnitzhöhe und JSV RB Mariatrost den 150 Fans in der 22. Runde der Gebietsliga Mitte. In einem Match, das gute Unterhaltung bot, setzte sich die Heimmannschaft mit einem überzeugenden 5:2 durch. Trotz eines frühen Rückstands bewiesen die Spieler von Lassnitzhöhe Charakter und drehten das Spiel spektakulär. Für Mariatrost wird die Situation von Woche zu Woche prekärer. Lassnitzhöhe ist in der Gebietsliga angekommen und wird auch nächste Saison in der Liga spielen.

Nach dem Spiel feierte das Team von der Lassnitzhöhe - man ist in der Gebietsliga angekommen

Start mit Überraschung - Mariatrost geht in Führung- der Tabellenletzte trifft

Der Beginn des Spiels ließ wenig von dem Feuerwerk ahnen, das folgen sollte. JSV RB Mariatrost, trotz ihrer schlechteren Platzierung in der Liga, startete energisch und setzte die Heimmannschaft unter Druck. Diese Anstrengungen wurden schnell belohnt: In der 5. Minute schoss David Einsiedl das erste Tor für die Gäste, ein perfekt ausgeführter Lupfer über Tormann Pirker von Lassnitzhöhe. In der ersten halbe Stunde war der Tabellenletzte die klar bessere Mannschaft auf dem Platz.

Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht entmutigen und antwortete mit zunehmendem Druck. Nach einigen verpassten Chancen gelang nach einem Freistoß Karim Ahmed in der 38. Minute der verdiente Ausgleich mit einem präzisen Kopfball.

Nach der Pause kommt Lassnitzhöhe in Fahrt und überrollt den Gast

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit einem starken Lassnitzhöhe, das nun das Spielgeschehen dominierte. Pajtim Hoti brachte die Wende, als er in der 48. Minute den Führungstreffer nach einem perfekten Querpass erzielte - nun führte der Aufsteiger mit 2:1.

Kapitän Hochegger erhöhte in der 55. Minute auf 3:1. Die Situation für Mariatrost verschärfte sich, als sie in der 67. Minute durch eine Rote Karte für David Einsiedl geschwächt wurden. Nur eine Minute später nutzte Pajtim Hoti die geschwächte Abwehr der Gäste mit einer Einzelaktion und erhöhte auf 4:1.

Obwohl Patrick Höfler von Mariatrost in der 75. Minute noch auf 4:2 verkürzte, war die Hoffnung nur von kurzer Dauer. Marc Hochegger krönte seine hervorragende Leistung mit einem weiteren Tor in der 78. Minute und stellte den Endstand nach einer langen Flanke von 5:2 sicher.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Lassnitzhöhe, das das Spielgeschehen klar kontrollierte, und einen Gegner, der trotz eines fast erzielten dritten Tores durch einen Lattenschuss in der 82. Minute, die Niederlage nicht abwenden konnte. Mit dem Schlusspfiff bestätigte der Endstand von 5:2 die Überlegenheit von SV Lassnitzhöhe in einem Spiel, das am Ende sieben Tore sah und beste Unterhaltung bot.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Sieg hilft SV Lassnitzhöhe, sich in der Tabelle weiter zu etablieren, während JSV RB Mariatrost die Niederlage verdauen und aus den Fehlern lernen muss, um in den kommenden Spielen besser abschneiden zu können. Das ist mittlerweile dringend nötig - man benötigt als Tabellenletzter jeden Punkt.

Mariatrost empfängt nächste Woche die Spitzenmannschaft aus Semriach, eine schwere Aufgabe. Lassnitzhöhe reist nach Wundschuh.

Stimme zum Spiel

Marc Hochegger - Kapitän Lassnitzhöhe

"Zunächst setzte uns Mariatrost wirklich unter Druck. Die erste halbe Stunde haben wir komplett verschlafen, dann kamen wir perfekt ins Spiel. Nach der Klatsche beim GSC bin ich absolut stolz auf meine Mannschaft. Mariatrost sehe ich spielerisch stärker als man es aufgrund der Tabellensituation vermuten würde."

Aufstellungen:

SV LASSNITZHÖHE: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Oliver Liebmann - Lorenz Huber, Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher, Martin Greimel - Pajtim Hoti, David Kossits, Marc Hochegger (K)

Ersatzspieler: Valentin Tenner, Eldar Salkanovic, Patrick Daniel Hold, David Paul Greimel, Max Raitmayer, Clemens Wilfling

Trainer: Dietmar Wolf

MARIATROST: Felix Almer, Sebastian Posch (K), Thomas Pinheiro De Souza, David Einsiedl, Jakob Schmid, David Gassner, Jan Puntigam, Ingo Berger, Joachim Schmidt, Daniel Meinhart, Fatih Erdem

Ersatzspieler: Christoph Bacher, Lorenz Kofler, Patrick Höfler, Philipp Petz, Jens-Martin Matthijs, Fridolin Springer

Trainer: Hermann Payr

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe : Mariatrost - 5:2 (1:1)

78 Marc Hochegger 5:2

75 Patrick Höfler 4:2

66 Pajtim Hoti 4:1

55 Marc Hochegger 3:1

48 Pajtim Hoti 2:1

38 Karim Ahmed 1:1

5 David Einsiedl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.