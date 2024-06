Dramatischer Abstiegskracher: JSV RB Mariatrost besiegt SV Edelstauden

Im spannenden Abstiegskrimi der 26. Runde der Gebietsliga Mitte (STMK) setzte sich JSV RB Mariatrost mit 4:2 gegen den Gastgeber SV Edelstauden durch. Das Spiel, das durch viele aufregende Momente und sehenswerte Tore geprägt war, begann zunächst ausgeglichen, endete jedoch mit einem verdienten Sieg für die Gäste. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte Mariatrost seine Klasse und sicherte sich die wichtigen drei Punkte - damit steigt Edelstauden ab.

Erste Halbzeit: Gästeführung - Ausgleich kurz vor der Pause

Die Partie startete mit einem furiosen Auftakt. Bereits in der 8. Minute gelang JSV RB Mariatrost der Führungstreffer durch Tim Grunau, der nach einem zu kurz geratenen Pass eiskalt vollstreckte. Die frühe Führung brachte zunächst Unruhe in die Reihen der Heimmannschaft, die jedoch schnell wieder ins Spiel fand. In der 19. Minute vergab SV Edelstauden zwei Großchancen, bei denen Marc Jan König im Fokus stand. Die Fans forderten energisch mehr Einsatz und bekamen schließlich in der 38. Minute ihren gewünschten Treffer. Marc Jan König nahm einen Ball gekonnt an und schweißte ihn ins Eck zum 1:1-Ausgleich.

Das Spiel blieb weiterhin intensiv und ausgeglichen. Beide Teams hatten Chancen, jedoch gelang es keinem, die Führung vor der Pause wiederherzustellen. Die Halbzeitstatistik zeigte ein leichtes Chancenplus für SV Edelstauden, das jedoch nicht in eine Führung umgemünzt werden konnte.

Zweite Halbzeit: Mariatrost dreht auf

Nach der Pause blieb das Spiel zunächst ausgeglichen. In der 63. Minute jedoch nutzte JSV RB Mariatrost eine ihrer Chancen und Patrick Höfler stellte die Führung für die Gäste mit einem sehenswerten Treffer zum 2:1 wieder her. Die Gastgeber versuchten sofort, den Rückstand wettzumachen, wurden jedoch in der 74. Minute erneut bestraft. Sebastian Posch erhöhte mit einem spektakulären Fallrückzieher auf 3:1 und brachte SV Edelstauden weiter in Bedrängnis.

Die Mannschaft von SV Edelstauden ließ sich jedoch nicht entmutigen und kämpfte weiter. In der 79. Minute erzielte Severin Feldbaumer nach einem Traumpass von Orsulac den Anschlusstreffer zum 2:3 und brachte somit neue Hoffnung ins Spiel der Hausherren. Doch die Freude währte nicht lange, denn kurz vor Schluss, in der 90. Minute, stellte Fridolin Springer mit einem Heber über den Torhüter der Edelstaudener den Endstand von 4:2 für JSV RB Mariatrost her.

Damit besiegelte Mariatrost die punktelose Rückrunde von SV Edelstauden und sicherte sich die wichtigen drei Punkte im Abstiegskracher. Die Zuschauer bekamen ein spannendes Spiel mit vielen Toren und aufregenden Szenen zu sehen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Frank "Buschi" Buschmann (1050 Bonuspunkte)

Gebietsliga Mitte: Edelstauden : Mariatrost - 2:4 (1:1)

90 Fridolin Springer 2:4

79 Severin Feldbaumer 2:3

74 Sebastian Posch 1:3

63 Patrick Höfler 1:2

38 Marc Jan König 1:1

8 Tim Grunau 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Frank "Buschi" Buschmann mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.