Stiwoll besiegt SV Weinitzen: Ein 5:2 sichert Relegation gegen Eggersdorf

Im Duell zwischen USV Stiwoll und dem SV Weinitzen in der Gebietsliga Mitte sorgte die Heimmannschaft für klare Verhältnisse und sicherte sich einen souveränen 5:2-Sieg. Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer der Gastgeber und entwickelte sich zu einem torreichen Spiel, bei dem vor allem Matthias Krienzer und Pascal Neger für Furore sorgten. Letztlich ging USV Stiwoll als verdienter Sieger vom Platz und darf sich nun auf die Relegation gegen den USV Eggersdorf vorbereiten.

Blitzstart für Stiwoll - nach einer knappen halben Stunde stand es 3:0

Das Spiel wurde pünktlich angepfiffen, das war an diesem Wochenende aufgrund des Wetters nicht immer die Norm, und bereits in der 9. Minute setzte USV Stiwoll ein erstes Ausrufezeichen. Fabio Königshofer erzielte nach einer schönen Kombination das 1:0 und sorgte damit für einen gelungenen Start der Hausherren. Die Verteidigung von SV Weinitzen wirkte in dieser Phase des Spiels äußerst passiv und ermöglichte den Gastgebern weitere Chancen.

In der 21. Minute war es erneut USV Stiwoll, das jubeln durfte. Pascal Neger erhöhte auf 2:0 und nutzte dabei erneut die Schwächen der Weinitzener Defensive. Kurz darauf, in der 28. Minute, war es wieder Neger, der einen Treffer beisteuerte und somit den Halbzeitstand von 3:0 herstellte. Die Gäste hatten in dieser Phase des Spiels kaum etwas entgegenzusetzen und schienen überwältigt von der Offensivkraft der Stiwoller.

Spannende zweite Halbzeit - Weinitzen kam heran

Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam SV Weinitzen mit neuem Elan aus der Kabine und erarbeitete sich sofort eine vielversprechende Chance. Bereits in der 47. Minute verkürzte Philipp Langmann per Elfmeter auf 3:1 und gab seiner Mannschaft somit neuen Mut. Doch die Freude währte nur kurz, denn in der 60. Minute stellte Matthias Krienzer den alten Abstand wieder her und traf zum 4:1 für USV Stiwoll.

SV Weinitzen gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter. In der 61. Minute war es erneut Philipp Langmann, der für sein Team traf und den Spielstand auf 4:2 verkürzte. Doch trotz aller Bemühungen der Gäste war es letztlich Matthias Krienzer, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages den Endstand von 5:2 besiegelte und den Sieg für USV Stiwoll perfekt machte.

Die Partie endete nach 94 Minuten und USV Stiwoll konnte sich über einen verdienten Erfolg freuen. Dank dieses Sieges sicherten sich die Hausherren den zweiten Tabellenplatz und somit die Teilnahme an der Relegation gegen USV Eggersdorf. SV Weinitzen hingegen spielte als Aufsteiger eine solide Saison und landet ohne Abstiegskampf auf einem sicheren 11. Platz.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Stiwoll : Weinitzen - 5:2 (3:0)

95 Matthias Krienzer 5:2

61 Philipp Langmann 4:2

60 Matthias Krienzer 4:1

47 Philipp Langmann 3:1

28 Pascal Neger 3:0

21 Pascal Neger 2:0

9 Fabio Königshofer 1:0

