GSC gewinnt auch in Gösting und spielte eine tolle Rückrunde

In einem umkämpften, aber auch zeitweise einseitigen Spiel der 26. Runde der Gebietsliga Mitte setzte sich der Grazer Sportclub klar mit 2:0 gegen den ASV Gösting durch. Die Grazer dominierten die Partie von Beginn an und sicherten sich mit diesem Sieg den dritten Tabellenplatz. Trotz einer kämpferischen Leistung des ASV Gösting blieben die Hausherren torlos, während der GSC seine Chancen eiskalt nutzte.

Früher Elfmeter bringt Grazer Sportclub in Führung - Plattner trifft wieder einmal

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der siebten Minute zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt, nachdem ein Foulspiel im Strafraum des ASV Gösting vorangegangen war. Tobias Andreas Plattner trat an und verwandelte den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung für den Grazer Sportclub. In den folgenden Minuten dominierte der GSC das Spielgeschehen mit überwältigendem Ballbesitz - der GSC hatte in dieser Phase das Spielw wahrlich in Griff.

Die erste nennenswerte Aktion von Gösting ließ bis zur 24. Minute auf sich warten, als ein erster Abschluss keine Probleme für den Torhüter Reitbauer darstellte.

In der 30. Minute folgte eine Trinkpause, die jedoch nichts an der Dynamik des Spiels änderte. Kurz darauf setzte der GSC seine Angriffe fort und erhöhte den Druck. Ein Weitschuss des Kapitäns Christoph Kölbl in der 34. Minute ging knapp am Tor vorbei, während nur eine Minute später erneut eine Großchance ungenutzt blieb. Ein weiterer Höhepunkt der ersten Halbzeit ereignete sich in der 38. Minute. Nach einer tollen Kombination erzielte Henrik Nöstlthaller das 2:0 für den GSC und baute die Führung weiter aus. Die wenigen mitgereisten Fans der Tramway Fanatics sorgten für eine tolle Stimmung auf den Rängen.

Grazer Sportclub lässt nichts anbrennen - man beendet eine tolle Rückrunde mit einem Sieg

Die zweite Halbzeit begann mit einem dreifachen Wechsel bei Gösting, doch der GSC behielt die Oberhand. In der 49. Minute vergab Bauer eine riesige Chance, als sein Schuss am leeren Tor vorbeiging. Trotz weiterer Bemühungen blieb der ASV Gösting weiterhin torlos, während der GSC seine Dominanz auf dem Spielfeld ausspielte. Ein Weitschuss von Plattner in der 60. Minute wurde vom Göstinger Torhüter im Nachfassen gehalten.

In der 64. Minute zeigte sich erneut der hohe Ballbesitz des GSC, auch wenn klare Torchancen fehlten. Ein Wechsel in der 66. Minute brachte Tobias Eder für Eric Rohrmooser ins Spiel. Wenig später folgte eine weitere Trinkpause, nach der der GSC weiterhin die besseren Möglichkeiten hatte. In der 73. Minute hatte Nöstlthaler eine große Chance, die jedoch ungenutzt blieb. Die Schlussphase des Spiels wurde von weiteren Wechseln geprägt. In der 81. Minute kamen Vlad Costea und Jakob Pichlbauer für Felix Weissensteiner und Jonas Müller ins Spiel.

Der ASV Gösting versuchte bis zum Ende, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch auch eine gute Kombination zwischen Tobias Eder und Vlad Costea in der 90. Minute führte zu keinem Torerfolg. Der Schiedsrichter ließ vier Minuten nachspielen, doch auch in dieser Phase blieb der GSC standhaft. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den Grazer Sportclub, der sich damit den dritten Tabellenplatz sicherte und seine Aufstiegsambitionen für die näachste Saison untermauerte.

Gösting beendet eine schwierige Saison auf dem 12. Platz und kann für die nächste Gebietsligasaison planen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Gösting : Grazer SC - 0:2 (0:2)

38 Henrik Nöstlthaller 0:2

7 Tobias Andreas Plattner 0:1

