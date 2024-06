Über 300 Zuschauer: SV Hausmannstätten gewinnt Derby gegen Vasoldsberg

Details Montag, 10. Juni 2024 15:57

Im spannenden Derby der 26. Runde der Gebietsliga Mitte (STMK) setzte sich der SV Hausmannstätten mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen den USV Vasoldsberg durch. In einem Spiel, das von Anfang an von intensiven Zweikämpfen und Torchancen geprägt war, konnten sich die Gastgeber letztlich dank der Tore von Ivo Dzidzic und Johnathan Legat durchsetzen und die Saison mit einem soliden vierten Platz abschließen.

Trainer Rastl holte mit dem HSV einen vierten Platz in der abgelaufenen Saison - in wenigen Worten greift man wieder an

Blitzstart und intensive erste Halbzeit - erstes Tor nach acht Minuten

Der SV Hausmannstätten begann das Spiel mit hohem Tempo und setzte die Gäste aus Vasoldsberg früh unter Druck. Bereits in der achten Minute wurden die Bemühungen belohnt, als Ivo Dzidzic den Ball nach einem schnellen Angriff zum 1:0 ins Netz beförderte. Ein Auftakt nach Maß für die Hausherren, die damit die Weichen auf Sieg stellten. Die frühe Führung setzte den USV Vasoldsberg unter Zugzwang, doch die Gäste zeigten sich keineswegs geschockt und suchten ihrerseits den Weg nach vorne.

In der 31. Minute hatte Vasoldsberg eine große Chance, als ein Freistoß von Matthias Gross nur knapp über das Tor ging. Das Spiel blieb intensiv und hart umkämpft, wobei beide Mannschaften mit vollem Einsatz spielten. Kurz vor der Pause hätte Sencar beinahe das 2:0 für Hausmannstätten erzielt, doch der Torwart der Gäste konnte den Kopfball mit einer Glanzparade entschärfen.

Sencar köpfte fast zum 2:0 ein. Glanzparade vom leicht lädierten Goalie! Florian Magele, Ticker-Reporter

Aufholjagd und entscheidende Tore - 3:1 im Derby

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Beide Teams schenkten sich nichts und suchten den schnellen Weg zum Tor. In der 52. Minute gelang dem USV Vasoldsberg der verdiente Ausgleich. Jürgen Kölly erzielte nach einem gut platzierten Schuss das 1:1 und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Die Partie war nun wieder völlig offen, und die Spannung stieg merklich an.

Doch der SV Hausmannstätten ließ sich davon nicht beirren und schlug in der 79. Minute zurück. Wieder war es Ivo Dzidzic, der die Hausherren mit seinem zweiten Treffer des Tages in Führung brachte. Ein Doppelschlag des Angreifers, der damit seine hervorragende Form unter Beweis stellte. Die über 300Fans auf der Tribüne waren begeistert und feuerten ihre Mannschaft lautstark an.

Nur wenige Minuten später, in der 82. Minute, machte Johnathan Legat den Sack zu. Nach einer weiten Flanke vollendete er zum 3:1 für den SV Hausmannstätten. Die Stimmung im Stadion war nun auf dem Höhepunkt, und die Gastgeber spielten die letzten Minuten souverän herunter.

Tor, Toor, Tooor für SV Hausmannstätten zum 3:1 durch Legat. Traumhafte Flanke und perfekter Abschluss. Florian Magele, Ticker-Reporter

Mit diesem Sieg sicherte sich der SV Hausmannstätten den vierten Platz in der Tabelle, während der USV Vasoldsberg die Saison auf dem sechsten Platz beendet. Ein spannendes und intensives Derby ging damit zu Ende, bei dem die Hausherren letztlich die Oberhand behielten und sich feiern lassen konnten.

Aufstellungen:

SV Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Lukas Orsolic, Matthias Roll, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Ivo Dzidzic, Johnathan Legat - Diego Wendel De Souza Silva

Ersatzspieler: Nicolas Marinka, Jakob Lind, Amar Begic, Sebastian Totter, Amar Alibegic, Florian Merovci

Trainer: Franz Rastl

Vasoldsberg: Andre Gloggnitzer, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Patrick Zechner, Florian Kraxner, Matthias Gross, Fabian Stöckler, Jürgen Kölly, Rafael Ruban, Lukas Kothgasser

Ersatzspieler: Berghold Thomas, Josef Kraxner, Marco Daniel Zrim, Tobias Stückler, Philipp Günter Kogler, Dominik Peintinger

Trainer: Christian Binder

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : Vasoldsberg - 3:1 (1:0)

82 Johnathan Legat 3:1

79 Ivo Dzidzic 2:1

52 Jürgen Kölly 1:1

8 Ivo Dzidzic 1:0

