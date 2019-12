Zuseher-Statistik: Verbesserungsfähige Zahlen in der Gebietsliga Mürz!

Details Freitag, 27. Dezember 2019 16:47

Insgesamt waren es 66 Begegnungen, die in der Hinrunde in der Gebietsliga Mürz über die Bühne gingen. Aber welche Mannschaften sind eigentlich die Zusehermagneten bzw. wo ist um einiges weniger los. In Summe säumen im Herbstdurchgang 6.455 Besucher die Drehkreuze. Was dann einen dürftigen Schnitt von nur 97 Beobachtern pro Spiel ergibt. Eine Begegnung weist in der Hinrunde 500 Besucher auf: Gußwerk gegen Mariazell (21.09). Beim Spiel Parschlug gegen Gußwerk (31.08) waren 200 Zuseher mit dabei.

Platz Verein Zuseher Spiele Schnitt 1. Gußwerk 940 5 188 2. Parschlug 750 5 150 3. Proleb 670 6 111 4. Tragöß/St.K. 520 5 104 5. Mautern 530 6 88 Breitenau 530 6 88 7. Mariazell 520 6 86 8. DSV Juniors 385 5 77 9. Turnau 460 6 76 10. Oberaich 450 6 75 11. St. Marein/L. 360 5 72 12. St. Michael II 340 5 68

by: Ligaportal/Roo

