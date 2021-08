Proleb lässt Parschlug keine Chance

Details Sonntag, 15. August 2021 14:19

Am Samstagnachmittag kam es in der steirischen Gebietsliga Mürz zum Duell zwischen dem FC Rohrer Proleb und dem SC Parschlug. Die Gastgeber erteilten den Parschlugern eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für den FC Proleb, der bereits in der ersten Halbzeit alles klargemacht hatte. Damit stehen die Proleber mit zwei Siegen nach zwei Spielen ganz vorne in der Tabelle. Das Torverhältnis beträgt 11:1.

In der Anfangsphase schafft es keines der beiden Teams, sich eine Chance zu erarbeiten. Das sollte sich aber ändern, zumindest auf Seiten der Proleber. Markus Schinninger glänzte an diesem Tag besonders. Er trifft im Doppelpack für FC Rohrer Proleb (19./34.). Zunächst spielten die Proleber einen Konter schön zu Ende, dann eine Unkonzentriertheit in der Parschluger Hintermannschaft. Für ruhige Verhältnisse sorgte Luca Koraus, als er das 3:0 für den Spitzenreiter besorgt (35.). Damit ist das Spiel wohl schon in der ersten Halbzeit entschieden.

Die zweite Halbzeit beginnt ähnlich wie die erste aufgehört hatte. Proleb gibt weiter Gas und lässt an diesem Tag keine Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Philip Vielhaber trifft zum 4:0 nach einem schönen Angriff über die Seite. Sascha Majer Kajbic stellt wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für FC Rohrer Proleb her (86.). Die Parschluger hatten über 90 Minuten keine wirkliche Chance.

Hubert Mandl (Co-Trainer Proleb): "Der Sieg ist natürlich eine super Sache. So einen Saisonstart wünscht man sich natürlich. Ich hoffe, wir können weiterhin so konzentriert auftreten."

Gebietsliga Mürz: FC Rohrer Proleb – SC Parschlug, 5:0 (3:0)

19 Markus Schinninger 1:0

34 Markus Schinninger 2:0

35 Luca Koraus 3:0

60 Philip Vielhaber 4:0

86 Sascha Majer Kajbic 5:0

