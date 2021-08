LUKOIL stattet den UFC Mariazell mit neuen Auswärts-Trikots aus

Details Freitag, 20. August 2021 17:14

Beim UFC HöZe Mariazell wechseln einander beim Saisonstart in der Gebietsliga Mürz Licht und Schatten ab. Die Startbegegnung kann man zuhause gegen Oberaich knapp mit 2:1 gewinnen. Am zweiten Spieltag hat man dann knapp in Turnau mit 0:1 das Nachsehen. Was gleichbedeutend damit ist, dass man der Truppe von Langzeittrainer Peter Mandl, doch so einiges zutrauen muss.

(LUKOIL stattete den UFC Mariazell mit neuen Auswärts-Trikots aus)

Photocredit: UFC Mariazell

by: Ligaportal/Roo

