Hoffnung ist am Leben: Parschlug mit Meister-Chancen

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Von ganz oben in der Tabelle in der Gebietsliga Mürz lacht nach der Herbstrunde, der FC Proleb. Erster Verfolger ist der SC Parschlug, der mit drei Punkten Rückstand auf den Führenden, am 2. Tabellenplatz rangiert. Ligaportal.at ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden.

Der SC Parschlug bleibt Leader Proleb dicht auf den Fersen

Sektionsleiter Hubert Mesaric stellt sich den acht Fragen:

WIe ist der Herbstdurchgang zu bewerten?

„Der Herbst-Durchgang ist positiv zu bewerten. Haben wir von 10 Spielen doch 9 gewonnen. Da können wir durchaus zufrieden sein!“

Wie ist die Stimmung im Verein?

„Die Stimmung im Verein ist sehr sehr gut. Da hat sich das letzte Jahr rund um den Verein sehr viel positives getan!“

Gibt es Transfers zu vermelden?

„Wir wir sind in Gesprächen, aber es gibt noch nichts konkretes zu berichten.“

Auf welchen Positionen ist Handlungsbedarf gegeben?

„Wir sind auf allen Position gut aufgestellt, aber wir schauen trotzdem ob wir die Manschaft noch verstärken könnten!“

Gibt es verletzte Spieler?

„Die ganze Herbstrunde hatten wir das Problem das wir laufend verletzte Spieler hatten. Aber bis zur Rückrunde sollten alle einsatzbereit sein!“

Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

„Wir wollen es Proleb so schwer wie möglich machen.“

WIe weit könnte Covid-19 der Punktejagd einen Strich durch die Rechnung machen?

„Was passiert können wir nicht beeinflussen. Aber ich hoffe doch nach zwei nicht fertig gespielten Saisonen, dass wir sie diese endlich wieder bis zum Schluss spielen können.“

Wer sind die Meisterkandidaten?

„Nach dem jetzigen Tabellenstand ist es Proleb. Wir haben eine sehr gute Herbstrunde gespielt. Wir sind nur 3 Punkte hinten ihnen und greifen voll an.“

