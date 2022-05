Nackenschlag für St. Michael II

Details Montag, 16. Mai 2022 15:53

Mit 1:4 verlor die Zweitvertretung von ESV St. Michael am vergangenen Samstag zu Hause deutlich gegen UFC HöZe Mariazell. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel war St. Michael II mit 2:6 krachend untergegangen.

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel und trafen in der dritten Minute zur frühen Führung. Michal Oswiecimka nutzte die Chance für UFC Mariazell und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Eine Minute später ging Mariazell durch den zweiten Treffer von Oswiecimka in Führung. In der 90. Minute erhöhte Barbod Mazaheri auf 3:1 für den Gast. Kurz darauf traf Jean Paul Habarugira in der Nachspielzeit für UFC HöZe Mariazell (92.). Als der Unparteiische die Begegnung schließlich abpfiff, war ESV St. Michael II vor heimischer Kulisse mit 1:4 geschlagen.

Der Tabellenletzte stellt die anfälligste Defensive der Gebietsliga Mürz und hat bereits 59 Gegentreffer kassiert. Nach der klaren Pleite gegen UFC Mariazell steht St. Michael II mit dem Rücken zur Wand. Die Offensive von ESV St. Michael II zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 23 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Nun musste sich St. Michael II schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. ESV St. Michael II verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Mariazell behauptet nach dem Erfolg über St. Michael II den dritten Tabellenplatz. UFC HöZe Mariazell sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien rief UFC Mariazell konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Während ESV St. Michael II am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck gastiert, duelliert sich Mariazell zeitgleich mit SC Parschlug.

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – UFC HöZe Mariazell, 1:4 (1:1)

92 Jean Paul Habarugira 1:4

90 Barbod Mazaheri 1:3

53 Michal Oswiecimka 1:2

22 Michal Oswiecimka 1:1

3 Martin Huebl 1:0