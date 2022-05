Ganz wichtige Punkte: Turnau gelingt es gegen Gußwerk voll anzuschreiben

Details Samstag, 21. Mai 2022 13:36

SV Turnau spuckte SC Gußwerk in die Suppe und siegte deutlich mit 4:1. Die Experten wiesen Gußwerk vor dem Match gegen Turnau die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit SC Gußwerk einen knappen 3:2-Sieger.

Ausgeglichene erste Hälfte

Für das erste Tor sorgte Daniel Wenzel. In der 32. Minute traf der Spieler von SV Turnau ins Schwarze. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Stefan Prumetz auf Seiten von Gußwerk das 1:1 (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Turnau ist nun das zielorientiertere Team

Lorenz Achatz brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Turnau über die Linie (66.). Das 3:1 für die Heimmannschaft stellte Wenzel sicher. In der 73. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Achatz brachte SV Turnau in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (80.). Am Schluss fuhr Turnau gegen SC Gußwerk auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Ganz wichtige Turnauer Punkte

SV Turnau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für Turnau ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV Turnau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Die Fans warteten eine gefühlte Ewigkeit auf einen Erfolg von Turnau, der nach nunmehr zwölf sieglosen Spielen endlich gefeiert werden konnte. Damit ist SV Turnau zumindest ein kleiner Befreiungsschlag gelungen.

Gußwerk bekleidet mit 24 Zählern Tabellenposition fünf. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die Leistungskurve von SC Gußwerk zeigt steil nach unten und so wartet man nun schon seit fünf Spielen auf den nächsten Sieg.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist Turnau zur Reserve von ESV St. Michael, gleichzeitig begrüßt Gußwerk SV Breitenau auf heimischer Anlage.

Startformationen:

Turnau: Lorenz Kindelsberger (K) - Kevin Baumgartner, Niklas Gassner - Daniel Wenzel, Michael Wöls, Sebastian Weißenbacher, Andreas Eder - Georg Schramböck, Sebastian-Constantin Rotariu, Anfilofie Liubimirescu, Lorenz Achatz

Gußwerk: Marcel Schmied, Matthias Fuchs, Martin Schweiger, Christoph Brieler, Stefan Prumetz (K), Manuel Lechner, Jan Schmied, Alex Lubomir Lauko, Jaroslav Sumny, Lorenz Goldgruber, Andrej Rakuciak



Sportplatz Turnau, 120 Zuseher, SR: Rene Krinner

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mürz: SV Turnau – SC Gußwerk, 4:1 (1:1)

80 Lorenz Achatz 4:1

73 Daniel Wenzel 3:1

66 Lorenz Achatz 2:1

40 Stefan Prumetz 1:1

32 Daniel Wenzel 1:0