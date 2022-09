Der vierfache Oswiecimka: UFC Mariazell deklassiert SV Oberaich

Details Sonntag, 04. September 2022 08:39

UFC HöZe Mariazell erteilte SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für UFC Mariazell. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Mariazell wusste zu überraschen.

Rene Strebinger (Oberaich) führt die Schützenliste in der Gebietsliga Mürz mit 13 Treffern an.

Mariazell ist das tonangebende Team

Mateusz Sawicki brachte das Heimteam in der siebten Spielminute in Führung. Doppelpack für UFC HöZe Mariazell: Nach seinem ersten Tor (15.) markierte Michal Oswiecimka wenig später seinen zweiten Treffer (20.). SV Oberaich rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Pause. Halbzeitstand: 3:0.

Oberaich trifft dreimal nur Aluminium

Oswiecimka baute den Vorsprung von UFC Mariazell in der 55. Minute aus. In der 62. Minute brachte Julian Josipovic das Netz für Oberaich zum 4:1 zum Zappeln. Die Vorentscheidung führten Oswiecimka (72.) und Jean Paul Habarugira (78.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Rene Strebinger war es, der in der 78. Minute den Ball im Gehäuse von Mariazell unterbrachte. In der Nachspielzeit besserte Habarugira seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für UFC HöZe Mariazell erzielte. Mit dem Spielende fuhr Mariazell einen 7:2-Kantersieg ein.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte UFC HöZe Mariazell im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Bei SV Oberaich präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Der Gast hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

UFC Mariazell tritt am kommenden Samstag bei SC Gußwerk an, Oberaich empfängt am selben Tag die Zweitvertretung von ASC Rapid Kapfenberg.

Startformationen:

Mariazell: Martin Wolf (K), Simon Schweighofer, Lukasz Bienkowski, Jean Paul Habarugira, Markus Mandl, Michal Oswiecimka, Mateusz Sawicki, Andreas Lasinger, Sebastian Feldhammer, Marcel Tripp, Fabian Mandl

SV Oberaich Stadtwerke Bruck: Tarkan Zekovic - Mario Rossmann, Emre Asil, Cosmin-Catalin Radu, Nico Glösl (K) - Anis Omerovic, Rafih Omer, Christian Priedler, Niklas Ponsold, Dragan Gavranovic - Rene Strebinger



Sportplatz Mariazell, 50 Zuseher, SR: Samy Baghdady

Fotocredit: RIPU

by: Roo

Gebietsliga Mürz: UFC HöZe Mariazell – SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck, 7:2 (3:0)

92 Jean Paul Habarugira 7:2

78 Rene Strebinger 6:2

78 Jean Paul Habarugira 6:1

72 Michal Oswiecimka 5:1

62 Julian Josipovic 4:1

55 Michal Oswiecimka 4:0

20 Michal Oswiecimka 3:0

15 Michal Oswiecimka 2:0

7 Mateusz Sawicki 1:0