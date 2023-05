Niklasdorf deklassiert St. Michael und hält Schritt mit St. Barbara

Details Montag, 08. Mai 2023 10:02

Die Zweitvertretung von ESV St. Michael blieb gegen Atus Raika Niklasdorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Atus Niklasdorf setzte sich standesgemäß gegen St. Michael II durch. Das Hinspiel hatte für Niklasdorf mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Schnelle Führung

Gleich zu Spielbeginn traf der Spitzenreiter zur frühen Führung (6.). Moritz Suta versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Dann aber doch das 2:0. In der 36. Minute erhöhte Benjamin Ponsold auf 2:0 für die Gäste - er versenkt einen Freistoß direkt im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Heimischen: Für das 1:2 von ESV St. Michael II zeichnete Florian Rogatsch verantwortlich (54.) - er zieht aus knapp 40 Metern ab und das Leder passt genau in den Winkel. Damit dürfen die Gastgeber wieder hoffen. Allerdings hält die Hoffnung nicht lange. Lukas Kraschitzer schoss die Kugel zum 3:1 für Atus Raika Niklasdorf über die Linie (67.). Für das 4:1 von Atus Niklasdorf sorgte Lukas Fellegger, der in Minute 90 zur Stelle war. Stefan Scherer war es, der kurz vor Ultimo das 5:1 besorgte und Niklasdorf inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte Atus Raika Niklasdorf am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen St. Michael II.

Defensivmanko von St. Michael

ESV St. Michael II bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Fünf Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat St. Michael II derzeit auf dem Konto. ESV St. Michael II taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Wer soll Atus Niklasdorf noch stoppen? Niklasdorf verbuchte gegen St. Michael II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Gebietsliga Mürz weiter an. In der Defensive von Atus Raika Niklasdorf griffen die Räder ineinander, sodass Atus Niklasdorf im bisherigen Saisonverlauf erst 15-mal einen Gegentreffer einsteckte. Mit dem Sieg baute Atus Raika Niklasdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Niklasdorf zwölf Siege, drei Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit acht Begegnungen hat Atus Niklasdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist ESV St. Michael II zur Reserve von EKRO TuS Krieglach, am gleichen Tag begrüßt Niklasdorf SV St. Marein/St. Lorenzen vor heimischem Publikum.

Stimme zum Spiel:

Dominik Leodolter (Trainer Niklasdorf): "Aufgrund von Ausfällen in unserem Team war es wie erwartet ein sehr schwieriges Siel. Das Spiel hat mit einer guten Anfangsphase begonnen, jedoch konnten wir über 90 Minuten nicht unser bestes Spiel zeigen. Wir hatten sehr viel Mühe gegen einen tief stehenden Gegner, gute Torchancen zu erarbeiten - deshalb konnten wir erst gegen Ende des Spiels für klare Verhältnisse sorgen. Große Chancen des Gegner blieben aus und sie konnten nur durch Umschaltmomente vereinzelt in unsere Hälfte durchspielen. Wir werden das Spiel gut aufarbeiten und am Samstag wieder ein besseres Spiel bieten können, um für die finale Phase der Meisterschaft gerüstet zu sein."

Gebietsliga Mürz: ESV St. Michael II – Atus Raika Niklasdorf, 1:5 (0:2)

93 Stefan Scherer 1:5

90 Lukas Fellegger 1:4

67 Lukas Kraschitzer 1:3

54 Florian Rogatsch 1:2

36 Benjamin Ponsold 0:2

6 Moritz Suta 0:1

Aufstellungen

St. Michael II: Adrian Rabl (K) - Bastian Sorgmann, Omid Rahimi - Marcel Doppelreiter, Gabriel Bertolo, Sahsudin Smajlovic, Florian Rogatsch, Kevin Wagner - Matej Pratljacic, Patrick Fürstler, Laurenz Moser

Niklasdorf: Stefan Schwaiger - Christopher Springhetti, Simon Gaulhofer, Matthias Mock (K), Stefan Scherer, Lukas Kraschitzer - Ryan Hernaus, Nicolas Nahrgang, Benjamin Ponsold, Moritz Suta - Fabio Briza

