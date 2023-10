Dämpfer bei Herbstmeistertitelfeier: DSV Leoben II verliert gegen SV Turnau

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 06:48

Gegen Verfolger Turnau zeigte sich die Zweitvertretung von Leoben am Samstag nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 2:4. Am Herbstmeistertitel für die Leobener ändert das aber nichts. Die Lerch-Truppe überwintert mit drei Punkten Vorsprung auf Platz 1.

Blitzstart von Turnau

Vor 150 Zuschauern markierte Jonas Gassner das 1:0 (4.). Das 1:1 von DSV Leoben II stellte Enrique Wild sicher (14.). Damit ist wieder alles offen. Kurz darauf drehen die Leobener die Partie: Ilijan Stojcevic brachte den Ball zum 2:1 zugunsten der Gastgeber über die Linie (26.). In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte SV Turnau das 2:2 (44.). Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen.

Turnau legt wieder vor

Im zweiten Durchgang startet Leoben Turnau stärker und es sollte nicht lange dauern, ehe die Gäste in Führung gehen. In der 64. Minute brachte Lorenz Achatz den Ball im Netz von Leoben II unter. Damit ist das Spiel erneut gedreht. Für das 4:2 von Turnau zeichnete David Kotzegger verantwortlich (78.). Am Schluss siegte SV Turnau gegen DSV Leoben II.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Leoben II 27 Zähler zu Buche. 35 Tore – mehr Treffer als DSV Leoben II erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Mürz.

Turnau schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 24 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Acht Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Turnau. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Turnau die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt Leoben II dann im nächsten Spiel SV Breitenau, während SV Turnau am gleichen Tag bei SV Oberaich Grill-Stadtwerke Bruck antritt.

Aufstellungen:

DSV Leoben: Fabian Kinzl - Enrique Wild, Ricardo Bagadur, BEd Mark Schranz, Denis Zec - Christoph Halper, Noah Leitold, Florian Freissegger, Felix Gotthart, Ilijan Stojcevic (K) - Tobias Holzer



Ersatzspieler: Elias Drabli, Nico Ebner, Assad Mohamad, Oliver Graller-Kettler, Semir Jasic



Trainer: Rene Lerch

Turnau: Lorenz Kindelsberger - Kevin Baumgartner, Michael Dotter (K), Maximilian Trois, Jonas Gassner - Michael Wöls, David Kotzegger, Daniel Wenzel, Manuel Weissenbacher - Anfilofie Liubimirescu, Lorenz Achatz



Ersatzspieler: Stefan Krautinger, Denis Boboi , BSc, Jakob Illmaier, Sebastian-Constantin Rotariu, Sebastian Weißenbacher, Andreas Eder



Trainer: Roland Hirtner

Gebietsliga Mürz: DSV Leoben II – SV Turnau, 2:4 (2:2)

78 David Kotzegger 2:4

64 Lorenz Achatz 2:3

44 Michael Woels 2:2

26 Ilijan Stojcevic 2:1

14 Enrique Wild 1:1

4 Jonas Gassner 0:1

