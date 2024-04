SV Turnau schießt SV Traboch aus dem Stadion

Details Montag, 29. April 2024 18:52

Turnau fertigte SV Traboch am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 7:1 ab. SV Turnau setzte sich standesgemäß gegen SV Traboch durch. Das Hinspiel bei SV Traboch hatte Turnau schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Blitzstart von Turnau

Kurz nach Spielbeginn schockte Daniel Wenzel SV Traboch und traf für SV Turnau im Doppelpack (4./10.). SV Traboch gab sich nicht auf und kam vor den 125 Zuschauern durch Fabian Brandl in der 22. Minute zum Anschlusstreffer. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf David Kotzegger zum 3:1 zugunsten von Turnau (41.). Die Gastgeber gaben in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Turnau legt nach

Bernhard Karpf (46.), Gregor Wenzel (63.) und Lorenz Achatz (72.) ließen im weiteren Verlauf keine Zweifel am Sieg von SV Turnau aufkommen. Den Vorsprung von Turnau ließ Daniel Wenzel in der 83. Minute anwachsen. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr SV Turnau einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SV Traboch festigte Turnau den dritten Tabellenplatz. Offensiv konnte SV Turnau in der Gebietsliga Mürz kaum jemand das Wasser reichen, was die 47 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute SV Turnau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Turnau elf Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Turnau befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko bei SV Traboch. Die mittlerweile 59 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Abwehrprobleme des Gasts bleiben akut, sodass SV Traboch weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Nun musste sich SV Traboch schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SV Traboch baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Samstag reist SV Turnau zu UFC HöZe Mariazell, zeitgleich empfängt SV Traboch SV Breitenau.

Stimme zum Spiel:

Roland Hirtner (Trainer Turnau): "Die ersten 15 Minuten waren, wie ich meine Mannschaft kenne. Ein überragender Wenzel Dani schließt jede Aktion perfekt ab. Danach hatten wir Probleme und bekommen auch verdient das 2:1. Gott sei Dank haben wir uns danach gleich gefangen und konnten nachsetzen und danach war der Sieg ungefährdet. Großes Lob an den Gegner, der bis zum Schluss Fußball spielen, wollte obwohl sie wieder Verletzungspech hatten. Alles Gute dem Gegner und ich hoffe sie bleiben der Liga erhalten."

Gebietsliga Mürz: SV Turnau – SV Traboch, 7:1 (4:1)

83 Daniel Wenzel 7:1

72 Lorenz Achatz 6:1

63 Gregor Wenzel 5:1

46 Eigentor durch Bernhard Karpf 4:1

41 David Kotzegger 3:1

22 Fabian Brandl 2:1

10 Daniel Wenzel 2:0

4 Daniel Wenzel 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.