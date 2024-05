Tabellenführer feiert in Parschlug souveränen 4:1-Sieg

Details Sonntag, 05. Mai 2024 17:18

Am 17. Spieltag der Gebietsliga Mürz stand das Kräftemessen zwischen dem SC Parschlug und dem DSV Leoben II auf dem Programm. Die favorisierten Gäste ließen am Sonntagnachmittag nichts anbrennen, setzten sich mit 4:1 souverän durch und behaupteten mit dem achten Sieg im achten Auswärtsspiel die Tabellenführung.

Erster Durchgang mit spannender Schlussphase

Das Spiel begann mit hohem Engagement beider Seiten, wobei die zweite Mannschaft des Zweitligisten ihre Ambitionen früh unter Beweis stellte. Schon in der 8. Minute zeichnete sich eine große Chance für die Gäste ab, die jedoch ungenutzt blieb. Die Spannung im Birkenstadion war greifbar, als Parschlug mit drei Ecken in den ersten 28 Minuten Druck aufbaute, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Der Leoben II fand in der 35. Minute durch Danny Krause den Weg ins Tor, der den Führungstreffer des Favoriten markierte. Nur neun Minuten später verdoppelte Krause mit seinem zweiten Tor die Führung für die Gäste. Doch die Parschluger gaben sich nicht geschlagen und antwortete prompt mit einem Tor durch Darko Preloznik in der 45. Minute, was den Halbzeitstand auf 1:2 setzte.

Tabellenführer dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ohne weitere Verzögerungen, und der DSV Leoben II machte dort weiter, wo er aufgehört hatte. Ein weiteres Tor in der 58. Minute - Tobias Holzer traf ins Schwarze - brachte die Gäste auf einen komfortablen Vorsprung von 1:3. Der SC Parschlug unternahm mehrere Spielerwechsel, um frischen Wind in das Spiel zu bringen und die Wende herbeizuführen. Trotz der Bemühungen konnten die Heimischen den Abstand nicht verringern. Stattdessen erzielte Mark Schranz in der 75. Minute das vierte Leobener Tor und zementierte damit den Endstand von 1:4. Der DSV Leoben II bestätigte seine Position als Spitzenreiter der Liga mit einem beeindruckenden Auswärtssieg.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Robert Zivkovic erstellt.

