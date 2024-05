UFC Mariazell sichert sich knappen Sieg gegen SV Turnau

Details Montag, 06. Mai 2024 10:31

In einem spannenden und bis zur letzten Minute offenen Spiel gelang es dem UFC Mariazell, einen knappen 2:1-Sieg gegen den SV Turnau zu erringen. Das Spiel, das am Samstagnachmittag stattfand, hielt die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit, in der beide Mannschaften ihre Chancen hatten, jedoch keinen Erfolg verbuchen konnten, entflammte die Partie in der zweiten Hälfte zu einem wahren Schlagabtausch.

Eröffnung der Tore in der zweiten Halbzeit

Nach einer ersten Halbzeit ohne Tore waren es die Gastgeber von UFC Mariazell, die in der 60. Minute den Torreigen eröffneten. Andreas Lasinger, mit der Rückennummer 12, nutzte seine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Diese Führung gab der Mannschaft sichtlich Auftrieb, und es dauerte nicht lange, bis sie erneut zuschlugen. Nur acht Minuten später, in der 68. Minute, war es wiederum Andreas Lasinger, der für Mariazell traf und das Ergebnis auf 2:0 erhöhte. Die Doppeltorschütze erwies sich als Schlüsselfigur für sein Team und stellte die Weichen auf Sieg.

Spannende Schlussphase und Anschlusstreffer

Obwohl UFC Mariazell mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Schlussphase ging, gab sich der SV Turnau nicht geschlagen. In der 90. Minute gelang es Lorenz Achatz von SV Turnau, den Anschlusstreffer zum 2:1 zu erzielen. Dieses späte Tor sorgte für spannende letzte Minuten, in denen Turnau alles nach vorne warf, um doch noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Trotz der intensiven Bemühungen und einer Nachspielzeit von insgesamt 8 Minuten gelang es dem UFC Mariazell, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten und sich den Sieg zu sichern.

Die Partie endete schließlich mit einem 2:1-Erfolg für die Heimmannschaft, UFC Mariazell, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze sammeln konnte. Für den SV Turnau hingegen war es eine bittere Niederlage, die jedoch aufgrund des gezeigten Kampfgeistes und der späten Aufholjagd Hoffnung für die kommenden Spiele macht. Beide Mannschaften zeigten eine leidenschaftliche Leistung, die den Fans ein unterhaltsames und spannendes Fußballspiel bot.

Stimme zum Spiel:

Roland Hirtner (Trainer Turnau): "Die erste Halbzeit hatte Mariazell mehr Spielanteile. Beide Mannschaften hatten zwei gute Tormöglichkeiten im ersten Durchgang. In der zweiten Halbzeit bekamen wir aus schwer abseitsverdächtiger Position das 1:0. Das 2:0 war ein Schuss, der sich vor unserem Tormann leider versprang. Danach wurde es leider lächerlich. Entweder war gar kein Ball mehr auffindbar oder es waren zwei im Spiel. Die Mariazeller verbrachten sehr viel Zeit am Boden und spielten die restlichen Minuten geschickt von der Uhr. Der Anschlusstreffer durch einen Elfmeter kam leider zu spät."

Aufstellungen:

Mariazell: Martin Wolf, Christian Lasinger, Jean Paul Habarugira, Christian Mandl, Michal Oswiecimka, Marco Pogner, Andreas Lasinger, Ladislav Puha, Dawid Artur Stanuszek, Marcel Tripp, Fabian Mandl (K)



Ersatzspieler: Simon Schweighofer, Marco Winter, Christoph Biber



Trainer: Christoph Biber

Turnau: Stefan Krautinger - Denis Boboi, Jakob Illmaier, Kevin Baumgartner, Michael Dotter (K) - David Kotzegger, Daniel Wenzel, Sebastian Weißenbacher, Andreas Eder - Lorenz Achatz, Michael Wöls



Ersatzspieler: Johann Schrittwieser, Anfilofie Liubimirescu, Niklas Gassner, Jonas Gassner, Martin Fritz, Roland Hirtner



Trainer: Roland Hirtner

Gebietsliga Mürz: Mariazell : Turnau - 2:1 (0:0)

96 Lorenz Achatz 2:1

68 Andreas Lasinger 2:0

60 Andreas Lasinger 1:0

