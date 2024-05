Neun-Tore-Spektakel in der Gebietsliga: SV Traboch dreht das Spiel gegen SVU Mautern

Details Montag, 13. Mai 2024 22:01

In einem nervenaufreibenden Match der 18. Runde in der Gebietsliga Mürz, boten SVU Raiffeisen Mautern und SV Traboch den Fans ein wahres Torfestival. Am Ende setzte sich SV Traboch mit einem beeindruckenden 6:3 gegen die Heimmannschaft durch. Das Spiel zeigte, dass im Fußball wirklich alles möglich ist, vor allem wenn man eine so dynamische zweite Halbzeit erlebt, wie sie am Samstag zu sehen war.

Frühe Führung und rasante Aufholjagd

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Stefan Reiter von SV Traboch bereits in der 2. Minute das erste Tor schoss und damit die Führung für die Gäste sicherte. Reiter, in bestechender Form, legte in der 17. Minute nach und verdoppelte den Vorsprung. Doch die Hausherren von SVU Mautern ließen sich nicht entmutigen. Christoph Feiel erzielte in der 41. Minute den Anschlusstreffer, der den Kampfgeist seiner Mannschaft neu entfachte. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Patrick Kurt Hölzl mit zwei schnellen Toren in der 44. und 45. Minute dafür, dass Mautern mit einer Führung von 3:2 in die Pause ging.

Die Trabocher Wende

Die zweite Halbzeit begann mit einem erneuten Schlagabtausch. Stefan Reiter von SV Traboch, der bereits zweimal erfolgreich war, schaffte es in der 53. Minute, das Spiel zu egalisieren. Diese Phase des Spiels zeigte, wie engagiert beide Teams waren, doch es war Michael Plank, der in der 69. Minute die Führung für Traboch zum 4:3 erzielte. Die letzten Minuten des Spiels gehörten jedoch ganz Bernhard Karpf, der mit zwei Toren in der 90. Minute den Sieg für SV Traboch sicherte. Sein zweites Tor, ein Traumtor, brachte das Endresultat auf 6:3 für die Gäste.

Obwohl die Spieler von SV Traboch gegen Ende des Spiels erschöpft wirkten, zeigten sie unglaublichen Willen und Effizienz, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Kommentare während des Spiels deuteten auf Unverständnis über einige Schiedsrichterentscheidungen hin, doch die Leistung von Traboch konnte davon nicht getrübt werden. Das Spiel endete schließlich in der 91. Minute, und die Spieler von SV Traboch konnten einen hart erkämpften Sieg feiern.

Die Partie wird sicherlich als eines der spannendsten Spiele der Saison in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der hohen Anzahl an Toren, sondern auch wegen der dramatischen Wendungen, die das Match zu bieten hatte. Beide Mannschaften zeigten beeindruckende Leistungen, und die Zuschauer konnten sich wahrlich nicht über einen Mangel an Spannung und Action beschweren.

Gebietsliga Mürz: Mautern : SV Traboch - 3:6 (3:2)

95 Bernhard Karpf 3:6

92 Bernhard Karpf 3:5

69 Michael Plank 3:4

53 Stefan Reiter 3:3

45 Patrick Kurt Hölzl 3:2

44 Patrick Kurt Hölzl 2:2

41 Christoph Feiel 1:2

17 Stefan Reiter 0:2

2 Stefan Reiter 0:1

