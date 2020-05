StayAtHome-Wordrap (52): David Hlebaina (Krakaudorf/GLMU)

Details Montag, 25. Mai 2020 16:09

Die ersten Trainingseinheiten wurden unter Einhaltung der Vorgaben abgespult. Wie sich die Sache mit dem Meisterschaftsstart entwickeln wird bleibt abzuwarten. So sind die Akteure in der Gebietsliga Murauch in diesen Tagen und Wochen über weite Strecken auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der bereits zweiundfünfzigste Teil kommt vom USV "KFZ Erdbau Moser" Krakaudorf. Ligaportal.at konfrontierte Angreifer David Hlebaina mit einem Wordrap:

(Krakaudorf-Tormacher David Hlebaina stellte sich dem Ligaportal-Wordrap)

Meine Trainings-Aktivitäten in den letzten Monaten waren: Laufen, Radfahren und Krafttraining Mit diesem Teamkollegen hatte ich zuletzt den meisten Kontakt: „The Beast“ Grießer War der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja es war definitiv die richtige Entscheidung. Die Gesundheit geht nun mal vor. Homeoffice: Hat mich nicht betroffen. Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Eigentlich ist meine Ernährung recht ausgeglichen. Darum ist das Mannschaftstraining so wichtig: Weil das Training gemeinsam mehr Spaß macht und effektiver ist. Diese Serie läuft bei mir öfters: Two and a Half Men Verschiebung der EM ins 2021-Jahr: Auch die richtige Entscheidung - so ein Event ist ohne Fans fast unvorstellbar. Außerdem denke ich, dass es mit den verschiedenen Spielstätten noch schwieriger gewesen wäre, die EM heuer umzusetzen. Geisterspiele: Natürlich ist es eine ganz andere Atmosphäre, wenn die Stadien leer sind, aber es ist ein Schritt Richtung Normalität. Was gilt es aus der Coronazeit mitzunehmen: Dass die Gesundheit an erster Stelle steht, auch wenn man dafür auf einiges verzichten muss. Lieblings-App: Instagram Challenges auf Instagram: Einige waren sehr amüsant anzusehen. Vorbild: Fernando Torres Lieblingsfilm: Habe ich keinen. Mein bester Gegenspieler war: Im Laufe der Jahre gab es einige gute Gegenspieler, wer davon der Beste war, kann ich nicht sagen. Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: Kann ich nicht beurteilen, aber es gab einige Spiele mit starker Mannschaftsleistung. Wann scheint ein Meisterschaftsstart realistisch zu sein: Ich hoffe, dass der Amateurbetrieb im Herbst wieder gestartet werden kann. Aber das hängt wohl davon ab, wie sich die Coronazahlen über den Sommer entwickeln. Ligaportal: Super Sache, vor allem der Liveticker. >> Werde jetzt zum Papp-Fan und unterstütze deinen Herzensklub mit einer Spende << Photo: Richard Purgstaller / by: Ligaportal/Roo

