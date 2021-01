Rote Laterne: Auf Schöder wartet der blanke Überlebenskampf

Details Donnerstag, 21. Januar 2021 23:24

Zu Beginn der 2000-er-Jahre schafft es der TUS Neuwirt Sparkasse Schöder, sich in der 1. Klasse Mur/Mürz A kontinuierlich zu steigern. Was dazu führt, dass man es im Sommer 2008 bewerkstelligt, den Meistertitel unter Dach und Fach zu bringen bzw. das Ticket für die Gebietsliga Mur zu lösen. Ganze 8 Jahre verbringen die Schöderer in dieser Spielklasse, bis es als Zweiter dazu kommt, dass man sich in der Relegation gegen St. Georgen/Jbg. durchsetzen kann, was zugleich die Fahrkarte für die Unterliga Nord B darstellt. Dort weht dem TUS Schöder aber ein rauer Wind entgegen. 16/17 gelingt es noch sich im Mittelfeld zu etablieren, aber in der darauffolgenden Saison gilt es wiederum die Liga zu verlassen. Das Schicksal, letztendlich fehlt ein einziger Punkt auf den Klassenverbleib, hätte wohl einen völlig anderen Weg genommen. So aber muss man nachfolgend zur Kenntnis nehmen, dass auch in der GLMU die Trauben hoch hängen. Aktuell bestreitet Schöder dort die dritte Spielzeit in Serie. Und die aktuelle Zwischenbilanz verspricht nichts Gutes. Denn mit nur 3 Punkten aus den 8 Herbstspielen ist die Truppe von Trainer Michael Bosic am letzten Tabellenplatz antreffbar.

TUS SCHÖDER:

Tabellenplatz: 13. Gebietsliga Mur

Heimtabelle: 13.

Auswärtstabelle: 13.

längste Serie ohne Sieg: 6 Spiele

höchster Sieg: 4:1 gg. St. Georgen/Jbg. (8. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 1 Spiele

höchste Niederlage: 0:3 gg. Spielberg (1. Runde), 0:3 gg. Krakaudorf (2. Runde)

geschossene Tore/Heim: 1,4

bekommene Tore/Heim: 2,8

geschossene Tore/Auswärts: 1,6

bekommene Tore/Auswärts: 3,0

Spiele zu Null: 0

erfolgreichster Torschütze: Alex Schaffer (4)

Fairplaybewerb: 7.

(Beim TUS Schöder geht es im Frühjahr darum, den Absturz in die 1. Klasse abzuwenden)

SPIELER-WORDRAP MIT SEBASTIAN SCHWEIGER:

Ich in 3 Worten: ehrgeizig, risikobereit, ehrlich

Mein bisheriges Karriere-Highlight: Aufstieg in die Unterliga

Bei welchem Fußballspiel wäre ich gerne dabei gewesen: Barcelona gegen Bayern (2:8) CL 2020

Erfolg bedeutet für mich: Bestätigung

Mein Lieblingsessen: Chips

Salzburg oder Rapid: Salzburg

Sturm, Hartberg oder GAK: GAK

Konsole oder Brettspiele: Beides

Als Fan drücke ich die Daumen für: Bayern München

Der Held in meiner Kindheit: Hermann Meier

Worauf ich nicht verzichten kann: Sport allgemein

Bester Spieler mit dem ich gekickt habe: LÜ 3

Hast du ein fußballerisches Vorbild: Joshua Kimmich

Worauf bist du besonders stolz: Gebe nie auf

Dieser Person würde ich gerne einen ausgeben: Martin Hinteregger

Ligaportal.at: bester Ticker

Ein absolutes No-Go ist: keine Disziplin

Was ganz oben auf meiner To-do-Liste steht: Meister werden

In der Kabine sitze ich neben: Rakete Staber und Neymar Jr Jessner

Mein Musikwunsch für die Kabine: Dj Klünsner

Der Womanizer in der Mannschaft: Schaffer Alex

Der Stylingexperte in der Mannschaft: wiedermals Schaffer Alex

Was ich noch loswerden möchte: Bleibs geil!

Photocredit: TUS Schöder

by: Ligaportal/Roo