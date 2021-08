Favoritensieg: Oberzeiring gelingt es in St. Peter/J. voll abzuräumen

Details Sonntag, 22. August 2021 14:20

Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für den USV St.Peter ob Judenburg gehörig missglückt. Mit 0:2 musste man sich dem USV Tauernwind Oberzeiring geschlagen geben. Die Silbermarkter halten nach zwei Spielen nun bei vier Punkten. Wie man überhaupt dabei ist in Oberzeiring, etwas auf die Beine zu stellen. Lange Zeit schon krebst man in den unteren Klassen umher. Jetzt will man mit einer Mischung aus Routiniers und Nachwuchskräften, endlich den Gang in Richtung Unterliga antreten.

Die Hausherren verkaufen sich teuer

Vom Start weg legt sich die Leitgab-Truppe gegen die Oberzeiringer voll ins Zeug. Das hochgesteckte Ziel ist es, gegen Zisser, Cernko, Reiter & Kollegen, endlich den ersten Meisterschaftspunkt eintüten zu können. Der Gastgeber macht das sehr geschickt. Im Wissen, dass man spielerisch nur schwer mithalten kann, legt man das Hauptaugenmerk darauf, sich über die kämpferische Linie, verstärkt ins Spiel zu bringen. Was den Reif-Schützlingen ganz und gar nicht behagt. Trotzdem, in der 20. Minute gelingt der wichtige 0:1-Führungstreffer, der nachfolgend die nötige Ruhe ins Spiel bringt. Gernot Pirker kann sich dabei in die Schützenliste eintragen. Mit diesem Spielstand geht es dann auch in die Halbzeitpause.

(Kapitän Rene Gruber fährt mit den Oberzeiringern in St. Peter/J. den ersten Saisonsieg ein)

Oberzeiring hat die Nase knapp vorne

An der Spielcharakteristik sollte sich auch im zweiten Durchgang nichts gravierendes ändern. St. Peter/J. versteht es weiter auf die Chance warten zu können. Die Gäste verzeichnen zwar ein spielerisches Übergewicht, dass aber vorerst in keinen Nutzen umgemünzt werden kann. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab, packende Zweikämpfe gibt es am laufenden Band. Die Begegnung lebt vom knappen Spielstand, der es ermöglicht, dass der Gastgeber jederzeit ausgleichen kann. In der Nachspielzeit räumen die Oberzeiringer dann aber die letzten Zweifel zur Seite. David Steiner trägt Sorge für den 0:2-Spielendstand.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Santner, Sektionsleiter St. Peter/J.:

"Aufgrund des Spielverlaufs hätten wir uns gegen die Oberzeiringer Startruppe schon einen Punkt verdient. Aber so stehen wir auch nach dem dritten Spiel etwas unglücklich noch ohne Zähler da."

Franz Reif, Trainer Oberzeiring:

"Die Partie war beiderseits sehr kampfbetont angelegt. Zuletzt sind wir froh den vollen Punktezuwachs verbuchen zu können. Wenn wir uns in den Top-3 etablieren wollen ist aber noch eine deutliche Steigerung nötig."

Gebietsliga Mur: USV St.Peter ob Judenburg – USV Tauernwind Oberzeiring, 0:2 (0:1)

20 Gernot Pirker 0:1

91 David Steiner 0:2

Photocredit: Richard Purgstaller

by: Ligaportal/Roo

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!