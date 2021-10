Bittere Klatsche: Der USV Oberzeiring bleibt das Schlusslicht bei Gegentoren in der Liga

Details Montag, 18. Oktober 2021 17:11

SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur setzte sich standesgemäß gegen USV Tauernwind Oberzeiring mit 4:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen SC Stadl/Mur kassierte USV Oberzeiring eine deutliche Niederlage.

Eigentlich fing die Begegnung für den USV Oberzeiring gut an: Stadl geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Markus Kainer das schnelle 1:0 für die Gäste erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Julian Michael Brachmaier zum Ausgleich für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur. Zur Pause war der Gastgeber im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Daniel Hugo Geissler nutzte die Chance für die Auswärtsmannschaft und beförderte in der 47. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. In weiterer Folgte stellten die Hausherren das 3:1 sicher (54.) - der Torschütze war Gerald Dröscher. Mit dem Tor zum 4:1 sicherte Geissler dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (80.).

Stadl macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sechs. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief die Schuchnigg-Elf konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei USV Oberzeiring klar erkennbar, sodass bereits 46 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Der Gast holte auswärts bisher nur drei Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Oberzeiring weiter im Schlamassel. Die Stärke der Reiter-Truppe liegt in der Offensive – mit insgesamt 24 erzielten Treffern. USV Oberzeiring musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Oberzeiring insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach dem fünften Fehlschlag am Stück ist USV Tauernwind Oberzeiring weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Stadl war am Ende kein Kraut gewachsen.

Als Nächstes steht für SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:00 Uhr) geht es gegen UFC Gaal. USV Oberzeiring empfängt parallel FC Rot Weiss Knittelfeld.

Gebietsliga Mur: SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur – USV Tauernwind Oberzeiring, 4:1 (2:1)

8 Markus Kainer 0:1

45 Julian Michael Brachmaier 1:1

47 Daniel Hugo Geissler 2:1

54 Gerald Droescher 3:1

80 Daniel Hugo Geissler 4:1

by ReD

