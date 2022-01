Verbesserung ist angesagt: Rollt Stadl/Mur das Feld nun von hinten auf?

Details Freitag, 14. Januar 2022 05:06

137 Tage lang ruht das runde Leder in den unteren steirischen Spielklassen. Vorneweg geben der USV KFZ Erdbau Moser KRAKAUDORF und der FC Raika WEISSKIRCHEN in der GEBIETSLIGA MUR den Ton an. Ein 3-Punkte-Vorsprung nach 12 Spielen auf die ersten Verfolger UFC Forstverwaltung Wasserber GAAL und dem FC KNITTELFELD bringen es aber mit sich, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist . Am 8. Tabellenplatz ist der SC Haustechnik Schilcher STADL/MUR mit ausbaufähigen 15 Zählern zu finden. Heiß hergehen wird es wohl noch, wenn es neben dem Titel, darum geht, den möglichen Relegationsplatz zu vergeben. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Sektionsleiter Harald Hartl stellt sich den 8 Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Ganz ok, einige Partien wären zu gewinnen gewesen, wenn ich an die St. Peter/Kbg. Juniors oder an St. Georgen/Jbg. denke, Im Großen und Ganzen aber war es eine solide Vorstellung"

WIE IST DIE STIMMUNG IM VEREIN?

"Wie immer in Stadl/Mur ist die Stimmung hervorragend bzw, rennt der Schmäh entsprechend."

GIBT ES TRANSFERS ZU VERMELDEN?

"Stefan Feuchter wird aus Tamsweg zu uns dazustoßen."

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"Bei Mannschaften im Unterhaus gibt es immer Verbesserungspotential. Wenn aber alle gesund und fit bleiben, sind wir eine starke, konkurrenzfähige Truppe."

Beim SC Stadl/Mur ist man sich bewusst darüber, dass nach der schaumgebremsten Hinrunde, viel Luft nach oben gegeben ist.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Derweil ist es der Fall, dass alle Spieler mit an Bord sind bzw dass der gesamte Kader schon darauf brennt, ein Stamm-Leiberl zu ergattern."

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"Wichtig wird sein gut in die Spur zu finden. Dann sollte es doch der Fall sein, dass vieles einfacher von der Hand geht."

WIE WEIT KÖNNTE COVID 19 DER PUNKTEJAGD EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHEN?

"Darüber will ich nicht mehr nachdenken. Wir werden alle Auflagen erfüllen, mehr können wir nicht tun!"

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"In unserer Liga gibt es keine überragende Mannschaft, jeder kann jeden schlagen. Wenn man zur Halbzeit aber führt ist man Favorit, also Krakaudorf!"

