11 Dauerrenner: Das sind die "GLMU-Duracell-Hasen" der Hinrunde

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 20:20

Welche Spieler schafften es im Herbstdurchgang in der Gebietsliga Mur vom Ankick bis zum Schlusspfiff am Spielfeld mit dabei gewesen zu sein. Was dann stolze 1080 Minuten bzw. 18 Stunden darstellt. Ligaportal durchforstete sämtliche Clubs, letztendlich waren es nur 11 Akteure, die zweifelsohne als Dauerrenner bezeichnetet werden dürfen. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass in der Hinrunde pro Spiel, fünf Wechsel möglich waren. Und viele Clubs, natürlich wurden auch die Ausschlüsse beachtet, davon auch Gebrauch machten. Drei Vereine schafften es dabei, jeweils zwei Spieler für diese Reihung abzustellen. Unüblich, dass es in Summe nur ein Torhüter in diese etwas eigenwillige Wertung geschafft hat. Nachfolgend sind alle "DURACELL HASEN" der ersten Meisterschaftshälfte, vereinsmäßig, alphabetisch aufgelistet.

Als einziger Tormann war Stefan Strallegger (FC Knittelfeld) die gesamte Herbst-Distanz über im Einsatz.

Vorname Nachname Verein Position Tore Stefan Strallegger FC Knittelfeld Tor - Mario Pirker Krakaudorf Abwehr 5 Lukas Hausott St. Georgen/J. Angriff 12 Stefan Pletschnig St. Peter/J. Abwehr 1 Wolfgang Bauer St.Peter/J. Mittelfeld 3 Benedikt Pistrich Schöder Abwehr - Christian Wolfsberger Spielberg Abwehr 4 Toni Tomic Spielberg Mittelfeld 3 Philipp Kapun Stadl/Mur Abwehr - Daniel Geissler Stadl/Mur Angriff 7 Jürgen Führer Weißkirchen Abwehr 2

Bild: RIPU-Sportfotos

© Robert Tafeit