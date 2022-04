Abgeräumt: St. Georgen/Jbg. verlängert die Unserie des FC Knittelfeld

Details Sonntag, 24. April 2022 08:15

Gegen den USC St. Georgen ob Judenburg holte sich der FC Rot Weiss Knittelfeld eine 1:4-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte USC St. Georgen/J. den maximalen Ertrag. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 2:0 auf das Konto von FC Knittelfeld gegangen.

Hat nach dem Sieg gegen den FC Knittelfeld allen Grund zur Freude: St-Georgen-Coach Safet Sadikovic.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Alen Latic das schnelle 1:0 für St. Georgen/J. erzielte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von USC St. Georgen ob Judenburg in die Kabine. Im Großen und Ganzen war der erste Abschnitt ausgeglichen abgelaufen. Die Sadikovic-Truppe erwies sich dabei als das effizientere Team.

Der Gastgeber hat deutlich die Nase vorne

Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Fabian Franz Reif verantwortlich (56.). Daniel Sunitsch traf zum 1:2 zugunsten von Knittelfeld (76.). Dominik Max Theodor Laufenstein beseitigte mit seinen Toren (87./92.) die letzten Zweifel am Sieg von USC St. Georgen/J. Mit Ablauf der Spielzeit schlug St. Georgen/J. FC Rot Weiss Knittelfeld 4:1.

Man rückt in der Tabelle näher zusammen

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USC St. Georgen ob Judenburg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. USC St. Georgen/J. verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für St. Georgen/J, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

In der Tabelle liegt FC Knittelfeld nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Knittelfeld momentan auf dem Konto. Für FC Rot Weiss Knittelfeld sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Samstag reist USC St. Georgen ob Judenburg zu TUS Neuwirt Sparkasse Schöder, zeitgleich empfängt FC Knittelfeld TUS RWS-Willibald Spielberg.

Startformationen:

St. Georgen/J.: Luca Emilio Johann Steiner, Clemens Benedict Perchtold, Durak Kavaja, Patrick Hammer, Elmir Sadikovic, Markus Göttfried (K), Marco Kollenz, Alen Latic, Markus Reichsthaler, Dominik Wieser, Fabian Franz Reif

FC Knittelfeld: Stefan Strallegger - Manuel Colic, Christopher Ilic, Luca Oberweger - Alexander Laab (K), Thomas Köck, Valdron Milazimi, Daniel Pejic, Semir Jasic - Astrit Basha, Bujar Haziraj



Pappelstadion, 70 Zuseher, SR: Ahmad Reish

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit

Gebietsliga Mur: USC St. Georgen ob Judenburg – FC Rot Weiss Knittelfeld, 4:1 (1:0)

92 Dominik Max Theodor Laufenstein 4:1

87 Dominik Max Theodor Laufenstein 3:1

76 Daniel Sunitsch 2:1

56 Fabian Franz Reif 2:0

8 Alen Latic 1:0