Abfuhr für Judenburg II bei TUS Spielberg

Details Montag, 05. September 2022 08:29

Die Zweitvertretung von Judenburg blieb gegen TUS Spielberg chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Auf dem Papier ging Spielberg als Favorit ins Spiel gegen FC Judenburg II – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Petar Tomic brachte sein Team in der 15. Minute nach vorn. Christian Wolfsberger erhöhte den Vorsprung von TUS RWS-Willibald Spielberg nach 33 Minuten auf 2:0. Mateo Leon Mucek war zur Stelle und markierte das 1:2 von Judenburg II (38.). Ein Tor auf Seiten von TUS Spielberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.



Florian Herbst beförderte dann nach dem Wechsel das Leder zum 3:1 der Heimmannschaft über die Linie (57.). Der Spitzenreiter baute die Führung aus, indem Wolfsberger zwei Treffer nachlegte (76./86.). Am Ende kam Spielberg gegen FC Judenburg II zu einem verdienten Sieg.

Die errungenen drei Zähler gingen für TUS RWS-Willibald Spielberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Die Offensive von TUS Spielberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Judenburg II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 18-mal schlugen die Angreifer von Spielberg in dieser Spielzeit zu. TUS RWS-Willibald Spielberg ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet drei Siege und zwei Unentschieden.

Mit 15 Gegentreffern ist FC Judenburg II die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun.

Mit insgesamt elf Zählern befindet sich TUS Spielberg voll in der Spur. Die Formkurve von FC Judenburg II dagegen zeigt nach unten.

Spielberg tritt am kommenden Samstag bei SV "DIEARENA" Fohnsdorf an, Judenburg II empfängt am selben Tag USV PL Soundpark Seckau.

Gebietsliga Mur: TUS RWS-Willibald Spielberg – FC Judenburg II, 5:1 (2:1)

86 Christian Wolfsberger 5:1

76 Christian Wolfsberger 4:1

57 Florian Herbst 3:1

38 Mateo Leon Mucek 2:1

33 Christian Wolfsberger 2:0

15 Petar Tomic 1:0