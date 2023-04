Tore am laufenden Band für SV Fohnsdorf

Details Montag, 17. April 2023 19:59

SV "DIEARENA" Fohnsdorf führte UFC Gaal nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. SV Fohnsdorf setzte sich standesgemäß gegen UFC Gaal durch. Fohnsdorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Pascal Wolfsberger markierte in der zweiten Minute die Führung. Helmut Haslinger erhöhte den Vorsprung von SV "DIEARENA" Fohnsdorf nach 22 Minuten auf 2:0. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Für ruhige Verhältnisse sorgte Haslinger, als er das 3:0 für SV Fohnsdorf besorgte (50.). In der 54. Minute brachte Tobias Feldbaumer das Netz für UFC Gaal zum Zappeln. Fohnsdorf baute die Führung aus, indem Haslinger zwei Treffer nachlegte (56./57.). In der Schlussphase kam noch einmal Würze in die Begegnung. Justin Kolitsch von SV "DIEARENA" Fohnsdorf wurde mit glatt Rot des Feldes verwiesen (77.). Filip Ilic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Fohnsdorf (89.). Fohnsdorf überrannte UFC Gaal förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

UFC Gaal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Tabellenletzten immens. Mit erst 13 erzielten Toren hat die Heimmannschaft im Angriff Nachholbedarf. UFC Gaal musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da UFC Gaal insgesamt auch nur zwei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Zuletzt war bei UFC Gaal der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

SV "DIEARENA" Fohnsdorf holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Nach dem klaren Erfolg über UFC Gaal festigt SV Fohnsdorf den dritten Tabellenplatz. Der Angriff von Fohnsdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 34-mal zu. Die Saisonbilanz von SV "DIEARENA" Fohnsdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte SV Fohnsdorf lediglich fünf Niederlagen ein. Zuletzt lief es erfreulich für Fohnsdorf, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für UFC Gaal ist auf gegnerischer Anlage USC St. Georgen ob Judenburg (Samstag, 16:00 Uhr). SV "DIEARENA" Fohnsdorf misst sich am gleichen Tag mit SV Scheifling/St. Lorenzen.

Gebietsliga Mur: UFC Gaal – SV "DIEARENA" Fohnsdorf, 1:6 (0:2)

89 Filip Ilic 1:6

57 Helmut Haslinger 1:5

56 Helmut Haslinger 1:4

54 Tobias Feldbaumer 1:3

50 Helmut Haslinger 0:3

22 Helmut Haslinger 0:2

2 Pascal Wolfsberger 0:1

