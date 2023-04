Spielberg nach Sieg über Knittelfeld Tabellenführer

Details Montag, 24. April 2023 11:07

Durch ein 3:1 holte sich TUS Spielberg in der Partie gegen FC Knittelfeld drei Punkte. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Spielberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war unentschieden mit 2:2 geendet. Mit dem Sieg und dem gleichzeitigen Remis von Seckau führt jetzt Spielberg die Tabelle an.

250 Zuschauer sahen, wie Francesco Nagy das 1:0 für TUS RWS-Willibald Spielberg markierte. Der Ball wird zuerst auf das geköpfelt, der Torhüter pariert stark, jedoch prallt der Ball genau vor die Füße von Nagy - er hat dann keine Probleme. In der 25. Minute erhöhte Petar Tomic auf 2:0 für den Ligaprimus - die Knittelfelder reklamieren Handspiel und bleiben stehen, Tomic hat dann leichtes Spiel und verwandelt eiskalt. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Daniel Kaltenegger auf Seiten von Knittelfeld das 1:2 (41.). Ein Tor auf Seiten von TUS Spielberg machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Die Spielberger dominieren die zweite Halbzeit, allerdings bleibt es spannend, denn es gelingt ihnen nicht, das entscheidende Tor zu machen. Erst in der Schlussphase ist es so weit: Mit dem 3:1 sichert Nagy dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.) - er zieht aus der Distanz volley ab und der Ball passt punktgenau ins Kreuzeck. Am Schluss siegte Spielberg gegen FC Rot Weiss Knittelfeld.

Die errungenen drei Zähler gingen für TUS RWS-Willibald Spielberg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Offensiv sticht TUS Spielberg in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 40 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von Spielberg ist weiter von Erfolg gekrönt. TUS RWS-Willibald Spielberg verbuchte insgesamt neun Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Spielberg deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist TUS Spielberg in diesem Ranking auf.

Zu mehr als Platz acht reicht die Bilanz von FC Knittelfeld derzeit nicht. Fünf Siege, ein Remis und neun Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Knittelfeld taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag trifft TUS RWS-Willibald Spielberg auf die Reserve von FC Judenburg, FC Rot Weiss Knittelfeld spielt am selben Tag gegen USV PL Soundpark Seckau.

Josef Krawagna (Obmann Spielberg): "Augrund der ersten Halbzeit vor allem die ersten 35 Minuten geht der Sieg in Ordnung. Zweite Halbzeit war auf Augenhöhe, hätte auf beiden Seiten immer was passieren können! So dass das 3:1-Traumtor das Spiel entschieden hat."

Gebietsliga Mur: TUS RWS-Willibald Spielberg – FC Rot Weiss Knittelfeld, 3:1 (2:1)

84 Francesco Nagy 3:1

41 Daniel Kaltenegger 2:1

25 Petar Tomic 2:0

23 Francesco Nagy 1:0

