Knittelfeld bezwingt Seckau und beendet Negativlauf

Am Samstag begrüßte FC Rot Weiss Knittelfeld USV PL Soundpark Seckau. Die Begegnung ging mit 2:1 zugunsten von FC Knittelfeld aus. Mit breiter Brust war Seckau zum Duell mit Knittelfeld angetreten – der Spielverlauf ließ bei USV Seckau jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte USV PL Soundpark Seckau für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Lukas Travnsek brach für FC Rot Weiss Knittelfeld den Bann und markierte in der 67. Minute die Führung. Das 2:0 ließ das Heimteam zum zweiten Mal im Match jubeln (90.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Manuel Steiner für einen Treffer sorgte (95.). Am Schluss gewann FC Knittelfeld gegen USV Seckau.

Trotz der drei Zähler machte Knittelfeld im Klassement keinen Boden gut. FC Rot Weiss Knittelfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. In den letzten fünf Partien ließ FC Knittelfeld zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich drei.

Durch diese Niederlage fällt Seckau in der Tabelle auf Platz drei zurück. Nur dreimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte USV PL Soundpark Seckau insgesamt nur sechs Zähler.

Nächster Prüfstein für Knittelfeld ist SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur (Samstag, 15:00 Uhr). USV Seckau misst sich am selben Tag mit der Reserve von FC Judenburg (14:30 Uhr).

Stefan Andraschko (Sportlicher Leiter Seckau): "Über 90 Minuten waren wir die spielbestimmende Mannschaft am Platz und haben gute Torchancen bekommen. Durch das eigene Unvermögen wurden diese zahlreichen Möglichkeiten leider nicht verwertet. Unsere Verteidiger hatten im gesamten Spiel jetzt nicht den großen Arbeitsaufwand. Für uns ist es jetzt wichtig, in der nächsten Trainingszeit an den richtigen Schrauben zu drehen und uns auf das Heimmatch gegen die 2er der Judenburger vorzubereiten. Denn nach wie vor ist es unser Ziel, um die vorderen Tabellenplätze mitzuspielen."

Gebietsliga Mur: FC Rot Weiss Knittelfeld – USV PL Soundpark Seckau, 2:1 (0:0)

95 Manuel Steiner 2:1

90 Thomas Koeck 2:0

67 Lukas Travnsek 1:0

