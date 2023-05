Spielberg feiert glasklaren Sieg über Judenburg

Details Montag, 01. Mai 2023 15:48

Die Zweitvertretung von Judenburg konnte TUS Spielberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Die Überraschung blieb aus: Gegen Spielberg kassierte FC Judenburg II eine deutliche Niederlage. Im Hinspiel hatte TUS RWS-Willibald Spielberg Judenburg II mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Francesco Nagy brachte TUS Spielberg in der 25. Minute nach vorn. Toni Tomic erhöhte für den Ligaprimus auf 2:0 (30.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Nico Heinz Schitter schien die Partie bereits in der 46. Minute mit Spielberg einen sicheren Sieger zu haben. Dominik Klemenc legte in der 52. Minute zum 4:0 für die Gäste nach. FC Judenburg II witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:4 ein (64.). Letztlich fuhr TUS RWS-Willibald Spielberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Judenburg II weiter im Schlamassel. Die Heimmannschaft schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 43 Gegentore verdauen musste. FC Judenburg II musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Judenburg II insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Offensivabteilung von TUS Spielberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 44-mal zu. Mit dem Sieg baute TUS RWS-Willibald Spielberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Spielberg zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Mit 32 Punkten auf der Habenseite herrscht bei TUS Spielberg eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei FC Judenburg II nach acht Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Während Judenburg II am nächsten Samstag (14:30 Uhr) bei USV PL Soundpark Seckau gastiert, steht für Spielberg einen Tag später vor heimischer Kulisse der Schlagabtausch mit SV "DIEARENA" Fohnsdorf auf der Agenda.

Josef Krawagna (Obmann Spielberg): "Das war ein Sieg, der nie in Frage stand! Von der ersten bis zum Ende Klarheit. 4:1 war sogar schmeichelhaft!"

Gebietsliga Mur: FC Judenburg II – TUS RWS-Willibald Spielberg, 1:4 (0:2)

64 Alexander Eder 1:4

52 Dominik Klemenc 0:4

46 Nico Heinz Schitter 0:3

30 Toni Tomic 0:2

25 Francesco Nagy 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei