Delija-Doppelpack bringt Judenburg drei Punkte in Seckau

Im Spiel von USV Seckau gegen die Zweitvertretung von Judenburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Seckau, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Die Gastgeber hatten im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Seckau dreht Spiel

Die Judenburger finden gut ins Spiel. Jwan Mirzo brachte FC Judenburg II in der 33. Spielminute in Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Die passende Antwort hatte Lukas Herk parat, als er in der 38. Minute zum Ausgleich traf. Die Seckauer bleiben am Drücker. Benjamin Rath war zur Stelle und markierte das 2:1 von USV PL Soundpark Seckau (39.). Damit haben die Gäste das Spiel gedreht. USV Seckau führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Judenburg schlägt zurück

Im zweiten Durchgang startet Judenburg wieder besser und will den schnellen Ausgleich. Aus schnell wird zwar nichts, dennoch bleiben die Gäste am Drücker. Dieser Einsatz sollte sich bezahlt machen. Samuel Delija schockte Seckau und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Judenburg II (73./85.). Am Ende verbuchte FC Judenburg II gegen USV PL Soundpark Seckau einen Sieg.

Mit 29 gesammelten Zählern hat USV Seckau den vierten Platz im Klassement inne. Acht Siege, fünf Remis und vier Niederlagen hat Seckau derzeit auf dem Konto. USV PL Soundpark Seckau verliert weiter an Boden und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Judenburg II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Tableau hatte der Sieg von FC Judenburg II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz elf. In der Verteidigung von Judenburg II stimmt es ganz und gar nicht: 45 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. FC Judenburg II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Judenburg II noch Luft nach oben.

Am nächsten Samstag reist USV Seckau zu SV "DIEARENA" Fohnsdorf, zeitgleich empfängt FC Judenburg II SC Haustechnik Schilcher Stadl an der Mur.

Stimme zum Spiel:

Stefan Andraschko (Sportlicher Leiter Seckau): "Natürlich erhoffte man sich drei Punkte daheim zu behalten. Durch vier verletzungsbedingte Ausfälle, die deutlich merkbar sind, ist man ohnehin geschwächt. Nun ist man wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückgekehrt und man wird sich darauf besinnen müssen, dass in der Herbstrunde viel Aufsteigervorteil mitgespielt hat."

Gebietsliga Mur: USV PL Soundpark Seckau – FC Judenburg II, 2:3 (2:1)

85 Samuel Delija 2:3

73 Samuel Delija 2:2

39 Benjamin Rath 2:1

38 Lukas Herk 1:1

33 Jan Mirzo 0:1

Aufstellungen:

Seckau: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Marcel Gollner, Bernd Siegl, Lukas Herk - Benjamin Rath, Manuel Steiner (K), Andreas Steinberger, Robert Andraschko, Patrick Kogler - Thomas Hübler

Judenburg II: Fabian Weinke, Rrezart Halili, Samuel Delija, Albin Berisha, Jwan Mirzo, Jan Mirzo, Isak Halili, Julian Pörtschacher, Mario Zink (K), Daniel Mayer, Egzon Tahiri

