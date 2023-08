USV St. Peter zerlegt den FC Frojach auswärts mit 4:1- Aufsteiger zahlt Lehrgeld

Details Sonntag, 20. August 2023 16:53

USV St.Peter ob Judenburg erreichte einen 4:1-Erfolg bei FC Frojach. Der Aufsteiger trat in dieser Begegnung erstmals in einem Pflichtspeil gegen den USV an. Natürlich hätte man als Aufsteiger auch gerne das zweite Heimspiel der Saison gewonnen, aber das Team von Gästetrainer Andreas Leitgab hatte da vor über 200 Zuschauern massiv etwas dagegen.

St.Peter enteilt den bisherigen Gegnern und holt die maximalen neun Punkte aus drei Spielen

Ein Eigentor brachte die Führung der Gäste

In der neunten Minute traf USV St. Peter zum ersten Mal ins Schwarze, dies mit einem sicher verwandelten Elfmeter in die linke Ecke. Die Gäste hatten dann das Spiel im Griff, brachten jedoch in einer Situation den Ball nicht aus der Abwehr und so traf Gregor Kobald zum 1:1 zugunsten des Aufsteigers (26.).

In den letzten Minuten von Halbzeit eins ging der Gast wieder in Führung, Stefan Zirker traf unglücklich ins eigene Tor (44.). Ein Tor auf Seiten des Tabellenführers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich

Die Gäste führten schließlich das 3:1 durch einen Distanzschuss nach toller Vorarbeit herbei (61.). Christoph Hartleb gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV St.Peter ob Judenburg (84.).

Doupona Luca mit einer super Hereingabe, der Torhüter lässt ihn durch die Beine und Hartleb Christoph steht goldrichtig. Jules, Ticker-Reporter

Am Schluss siegte USV St. Peter gegen FC Frojach.

So steht es nach drei Runden um die beiden Clubs in der Gebietsliga

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für Frojach eine erste Einschätzung. In der Gebietsliga hängen die Trauben höher. Das Team von Trainer Klaus Lindschinger wird Schlüsse aus diesen Erfahrungen ziehen.

Die errungenen drei Zähler gingen für St. Peter/Judenburg einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Man hält bei maximalen neun Punkten und ist absolut in Form. Man wird ein echter Prüfstein für die Konkurrenz sein.

Frojach tritt am kommenden Samstag bei SV "DIEARENA" Fohnsdorf an, USV St.Peter ob Judenburg empfängt am selben Tag SV Scheifling/St. Lorenzen.

Aufstellung:

Frojach FC: Daniel Hansmann - Stefan Zirker, Marcel Seebacher, Raphael Krenn, Mark Schitter - Gregor Kobald, Dominik Jesner (K), Jonas Michael Schiffer - Sandro Apachou, Christian Lackner, Nico Judmaier



Ersatzspieler: Kai Dillon Pfandl, Martin Tobernigg, Manuel Gritz, Michael Stefan Seidl, Marco Stockreiter



Trainer: Klaus Lindschinger

USV St.Peter ob Judenburg: Maximilian Grillitsch - Manuel Roland Reif, Stefan Pletschnig, Mathias Sattler, Toni Alar (K), Julian Pörtschacher - Lukas Auinger, Konstantin Grillitsch, Philip Luger - Markus Döltelmayer, Manuel Philipp Stocker



Ersatzspieler: Luca Doupona, Michael Kampl, Martin Matthias Pojer, Christoph Hartleb



Trainer: Andreas Leitgab Bericht Florian Kober Foto USV St.Peter

Gebietsliga Mur: FC Frojach – USV St.Peter ob Judenburg, 1:4 (1:2)

84 Christoph Hartleb 1:4

61 Markus Doeltelmayer 1:3

44 Eigentor durch Stefan Zirker 1:2

26 Gregor Kobald 1:1

9 Markus Doeltelmayer 0:1

